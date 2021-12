Le retour du couvre-feu ne fait pas l’unanimité

Le Réseau de solidarité itinérance du Québec a notamment sonné l’alarme vendredi, qualifiant la mesure de situation d’urgence en itinérance .

Dans un communiqué, le Réseau indique que l’expérience du dernier couvre-feu nous permet d’affirmer que les personnes en situation d’itinérance ont fortement été touchées par des effets négatifs qui en découlent tels que : l’isolement dans des lieux non destinés à l’habitation [...] et l’isolement dans des milieux de vie non sécuritaires.

De plus, l’attente irréaliste à l’égard des groupes communautaires d’héberger tous les non logés a ajouté une pression supplémentaire sur ces organisations , ajoute le réseau, en soulignant aussi que malgré une amnistie, les interpellations policières à l’égard des personnes itinérantes pourraient augmenter avec l’arrivée du couvre-feu.

Après l’hiver dernier, le directeur général du Partage Saint-François croit cependant que le Service de police de Sherbrooke (SPS) va agir avec discernement et travailler en équipe avec les organismes communautaires. Le refuge ne craint pas de bris de service cet hiver, et soutient avoir de la place pour accueillir toutes les personnes qui en auront besoin.

La mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin souligne aussi croire que les mesures vont être appliquées avec discernement par les policiers.

Tout s’est toujours très bien passé, donc on continue à leur faire confiance et à leur donner tous les outils nécessaires pour qu’ils puissent poursuivre avec une approche humaine autant envers la population itinérante qu’avec le reste de la population, qui peut parfois vivre des imprévus faisant en sorte qu’ils sont dehors malgré le couvre-feu.

Elle encourage tout de même la population à faire preuve de jugement et à respecter les mesures sanitaires.

« On est dans une situation extrêmement difficile en ce moment, donc pendant un certain temps, il faut rester à la maison et rester sages pour éviter de mettre de la pression supplémentaire sur notre système de santé. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Elle a un conseil aux Sherbrookois pour vaincre la morosité des nouvelles mesures sanitaires. J’invite la population à utiliser les parcs, les services extérieurs qui nous permettent de profiter du temps des Fêtes malgré ce que l’on vit. On a quand même de 5 h du matin à 22 h le soir où on peut aller dehors et profiter de l’hiver!

Des effets hypothétiques

Dans une lettre signée par une dizaine d’experts et de professeurs publiée jeudi, Jonathan Durand Folco, professeur adjoint à l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l'Université Saint-Paul, s’est ouvertement opposé à l’imposition d'un couvre-feu.

On a constaté l’année dernière qu’au sein des différentes provinces, il y a eu une vague de contaminations et il y a eu une baisse. Dans les autres provinces et ailleurs en Amérique du Nord et dans d’autres endroits dans le monde sans couvre-feu, il y a eu également une baisse des contaminations. On croit qu’il faut faire œuvre de prudence, limiter les contacts sociaux autant que possible à un petit nombre de personnes, mais on ne croit pas que le couvre-feu soit l’outil par excellence qui permettrait de réduire les cas , explique-t-il.

« Les effets sont hypothétiques, au mieux, inexistants peut-être, mais les conséquences négatives, on peut les évaluer. » — Une citation de Jonathan Durand Folco, professeur adjoint à l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l'Université Saint-Paul

La députée solidaire de Sherbrooke Christine Labrie a aussi critiqué la réimplantation du couvre-feu.

C’est désolant de voir le retour d’une mesure aussi drastique que le couvre-feu, alors qu’on voit que de l’autre côté, tout n’a pas été fait par le gouvernement pour limiter la contagion. Dans les écoles, les moyens n’ont pas été pris pour améliorer la qualité de l’air, on voit que le matériel comme les masques N95 n’ont pas été fournis à suffisamment de membres du personnel pour les protéger, alors que ça fait des mois qu’on propose des mesures comme celles-là , déplore-t-elle.

« Il y a des gens pour qui c’est beaucoup plus difficile de vivre un confinement et un couvre-feu, et c’est à ces gens-là qu’on pense en ce moment. » — Une citation de Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke

Être bienveillant envers soi-même

La Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à l'Université de Sherbrooke, croit quant à elle que la communication de la santé publique pourrait être améliorée pour épargner la santé mentale de la population lors de l’implantation de nouvelles mesures sanitaires.

Si je me fie à des balises de l’Organisation mondiale de la santé [...], on devrait fournir toute l’information pour que les gens soient capables d’anticiper un peu ce qui s’en vient. [...] À ce niveau-là, même moi, qui a un bon niveau de connaissances en santé publique, j’ai de la difficulté à voir venir quelles mesures vont être annoncées en point de presse, je l’apprends en même temps que tout le monde , remarque-t-elle.

« Je peux imaginer que pour plusieurs personnes, ce soit difficile d’apprendre ça sans avoir eu d’indices préalables que ça s’en venait. » — Une citation de Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à l'Université de Sherbrooke

Elle recommande au public d’être bienveillant envers soi-même. C’est correct et normal d’être en colère pendant quelques heures, triste ou vraiment déçu. [...] Ensuite, quand on accueille ça, il faut essayer de faire de la place à des émotions un peu plus positives. Il y a quand même des choses qui vont bien; on a une belle nature, des activités qu’on peut faire à l’extérieur. Mettre l’accent sur quoi on a le contrôle, sur les choses qui permettent d’enjoliver les journées [...] c’est le principal conseil que je donnerais.

Avec les informations d'Arianne Beland et de Marie-Hélène Rousseau