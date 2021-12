Les habitudes de consommation d’alcool des Témiscabitibiens sous la loupe d’Éduc’alcool

Selon un sondage mené par Éduc'alcool un peu plus tôt cette année, 34 % des gens de la région affirment avoir dépassé les limites de consommation recommandées une fois par mois ou plus souvent, comparativement à 36 % dans le reste du Québec.

De plus, 63 % des consommateurs d’alcool de la région ont consommé de façon excessive au moins une fois au cours des 12 derniers mois, contrairement à 53 % au Québec. Le directeur général sortant de l'organisme à but non lucratif, Hubert Sacy, tente une piste d'explication par rapport à ces données.

C’est une région dans laquelle il y a des mines, des forêts et où des gens travaillent pour des périodes plus ou moins longues, et lorsqu'ils reviennent à la maison, ils ont peut-être tendance à consommer plus d'alcool, car ils ont le sentiment qu'ils le méritent , pense-t-il en guise d'hypothèse.

Hubert Sacy, directeur général sortant d'Éduc'alcool (archives). Photo : Radio-Canada

La population de l'Abitibi-Témiscamingue est moins nombreuse que la moyenne québécoise à conduire après avoir bu de l'alcool. En effet, 36 % des conducteurs affirment avoir pris le volant après avoir consommé de l’alcool, comparativement à 40 % au Québec. 6 % des conducteurs témiscabitibiens ont conduit une automobile après avoir consommé de l’alcool en dépassant la limite permise, la moyenne québécoise se situe à 8 %.

Les conducteurs de la région sont plus responsables. On fait davantage attention. Peut-être qu’on prend un verre de trop de temps en temps, mais on s’arrange plus qu’ailleurs pour ne pas conduire avec les facultés affaiblies , se réjouit M. Sacy.

Surveillance policière

La Sûreté du Québec (SQ) a par ailleurs intensifié depuis quelques semaines la surveillance policière pour ce qui est de la conduite en état d'ébriété.

Ce n’est pas un secret, nos policiers intensifient leur présence vraiment pour cibler les conducteurs qui auraient les capacités affaiblies. [...] L’ensemble des policiers du Québec, donc tous les corps de police municipaux, provinciaux, voir même la GRC. Le but est vraiment de sauver des vies , explique Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ.

La sergente Audrey-Anne Bilodeau, agente d'information de la Sûreté du Québec (archives). Photo : Photo officielle

La sergente Bilodeau rappelle aussi qu'à tout moment, un automobiliste doit se soumettre à un test qui serait demandé par un agent policier.

On peut exiger des dépistages obligatoires sans avoir à expliquer à la personne toutes les petites observations qu’on a pu faire. La personne doit s’y soumettre. C’est stipulé dans la loi. Si elle ne se soumet pas, elle est passible d’accusations criminelles et pénales en plus de voir son permis de conduire révoqué , précise-t-elle.

L'opération de prévention en matière d'alcool au volant spécifique à la période des Fêtes doit prendre fin le 3 janvier.