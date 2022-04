Vital-Justin Grandin : le développeur du catholicisme et des pensionnats en Alberta

Autrefois célébré pour sa contribution à l’établissement du clergé catholique dans l’Ouest canadien, le nom de l'évêque catholique Vital-Justin Grandin (1829-1902) a perdu de son lustre en raison de son rôle dans la promotion et l'implantation des pensionnats pour Autochtones en Alberta.

Dans la foulée des découvertes de sépultures anonymes près de plusieurs pensionnats pour Autochtones à travers le Canada, le conseil municipal d’Edmonton a voté à l’unanimité le retrait de son nom de la toponymie de la ville.

Quatre écoles ont aussi changé de nom pour se dissocier de l’évêque francophone.

Bien que de santé fragile et affligé de problèmes d’élocution, ce qui ne le prédestinait pas à un travail de missionnaire, Vital-Justin Grandin a été envoyé par les Missionnaires oblats de Marie-Immaculée dans le nord-ouest de l’Amérique en 1854, en partie parce qu'il était le seul volontaire.

L'évêque Albert Lacombe et l'évêque Hippolyte Leduc étaient les bras droits de Vital-Justin Grandin. Photo : Archives Glenbow

Sous la direction de l'évêque Taché, il a occupé diverses fonctions sur le territoire du diocèse de Saint-Boniface, qui, à l’époque, regroupait la majeure partie de l’Ouest canadien. Lors du morcellement de ce dernier, en 1871, on l’a nommé évêque du diocèse de Saint-Albert, où il a œuvré jusqu’à sa mort.

Pensionnats pour Autochtones : la voie vers l’évangélisation?

Comme tout missionnaire de l’époque, Vital-Justin Grandin avait pour objectif principal d’évangéliser les populations autochtones présentes sur son territoire et de bâtir de nouvelles congrégations.

En plus d’être motivée par la foi catholique, cette évangélisation était aussi essentielle, selon lui, pour assurer une survie aux Autochtones dans le Dominion du Canada.

[Les missionnaires comme Grandin] croyaient fondamentalement que, si les peuples autochtones n’arrivaient pas à pouvoir s’assimiler à la société globale, ça aurait été désastreux pour eux , explique l’historien et directeur général de la Société historique francophone de l’Alberta, Denis Perreaux.

Donc, leur survie dépendait de [...] cette éducation. Par contre, cette notion-là et la violence avec laquelle elle a été mise en œuvre, ont été désastreuses [pour les Autochtones].

La peinture murale à la mémoire de l'évêque Grandin du train léger d’Edmonton a été recouverte il y a quelques mois. Photo : Radio-Canada

De plus, bien qu’il ait été possible pour un adulte autochtone d’accepter la parole de Dieu, l’évêque Grandin considérait que les efforts civilisateurs devraient se concentrer sur les enfants.

Selon lui, il fallait les isoler de leur milieu, leur donner une instruction de base et leur apprendre un métier , écrit l’historien Raymond Huel dans le Dictionnaire biographique du Canada.

[Mgr Grandin] déclare fièrement que les orphelins instruits dans des écoles de missionnaires détestent qu’on leur rappelle leurs origines autochtones. Il prétend que, avec 10 écoles du genre, il sera en mesure de sauver les Autochtones des Prairies , mentionne l'un des rapports de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Il croit également que les parents, conscients de l’avenir qui les attend, confieront de leur plein gré leurs enfants aux oblats à un jeune âge , ajoute le rapport.

Pour financer les coûts importants de ces écoles, Vital-Justin Grandin a sollicité les autorités fédérales à maintes reprises pour qu’elles augmentent les subventions aux écoles et aux orphelinats existants et en construisant des écoles professionnelles.

Des élèves de la Première Nation Blackfoot regroupés devant le pensionnat pour Autochtones à vocation industrielle Saint-Joseph (aussi appelée Dunbow), à l'est de High River, en Alberta, en 1888. Photo : Archives provinciales de l'Alberta

C’est, entre autres, grâce à son insistance que le gouvernement de John A. MacDonald a mis en place le projet pilote de 1883 pour créer trois écoles professionnelles, ce qui constitue la genèse du système de pensionnats pour Autochtones.

L’une d’entre elles, l’École Saint-Joseph à Dunbow, près de Calgary, relevait du diocèse de l'évêque Grandin.

Un clergé pour les Autochtones

L’un des grands souhaits de Vital-Justin Grandin, selon l’historien Raymond Huel, était la mise sur pied d’un clergé autochtone. Pour ce faire, il a financé les études de quelques enfants métis, dont un seul a persévéré et a été ordonné.

Toujours selon l’historien, l'évêque faisait classe à part pour l’époque, car beaucoup de missionnaires croyaient que les Autochtones étaient inaptes à la vocation religieuse.

Il était prêt à tenir compte du statut et des conditions qui étaient les leurs dans le Nord-Ouest et ne voulait pas que les règles d’admission aux sacrements, incontournables pour les catholiques de partout ailleurs, leur soient imposées avec rigueur , écrit Raymond Huel.

Connaissant le tempérament et la mentalité des [Autochtones], il exhortait ses missionnaires à ne pas être trop sévères avec les pécheurs, et à pratiquer la charité et le pardon.

Médiateur lors de la résistance métisse

Avant que le grand public ne remette en question la célébration de son nom en raison de son implication dans la création des pensionnats, le nom de Vital-Justin Grandin était célébré en partie pour sa défense des intérêts des Métis auprès du gouvernement fédéral.

Il est notamment intervenu auprès de ce dernier pour qu’il acquiesce aux demandes faites par les Métis dirigés par Louis Riel, à l’aube de la résistance de la rivière Rouge.

Vital-Justin Grandin Photo : Société historique du Manitoba

Toutefois, bien qu’il ait été en accord avec leurs revendications, l'évêque Gandin condamnait fermement l’usage de la force, ce qui lui a mis de nombreux Métis à dos.

Parce que le clergé s'opposait à la violence et aux moyens extra-légaux, il était facile de convaincre les Métis et les [Premières Nations] que les missionnaires étaient les serviteurs des autorités. D'autre part, en soutenant les intérêts des Métis [et des Premières Nations], les Oblats étaient accusés de les inciter à la révolte , rapporte Raymond Huel.

À la suite de la défaite des Métis, l’évêque a demandé la clémence du fédéral pour les survivants et a invité ces derniers à s’établir dans le peuplement de Saint-Paul-des-Métis, fondé par le père Albert Lacombe.

Plus tard, il a aussi demandé que le gouvernement fédéral reconnaisse les mêmes droits que ceux accordés aux Métis du Manitoba aux Métis vivant dans les Territoires du Nord-Ouest.