Le Manitoba rapporte 1494 cas de COVID-19, un nouveau record

La province enregistre aussi cinq nouveaux morts : Une quinquagénaire du Nord;

Un quinquagénaire de Santé Sud;

Une septuagénaire de Winnipeg;

Une octogénaire de Winnipeg;

Une nonagénaire de Winnipeg.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 30,7 % à l’échelle provinciale. Jeudi, ce taux était de 27,3 %.

Faits saillants : 9924 cas actifs

68 780 personnes guéries à ce jour

192 personnes à l’hôpital, dont 30 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1392

Les nouvelles infections portent à 80 096 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie.

Nouvelles infections par région sanitaire vendredi : Winnipeg : 860

Prairie Mountain : 243

Santé Sud : 157

Entre-les-Lacs et de l’Est : 164

Nord : 70

Depuis le début du mois de février 2020, 1 274 354 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués, dont 4343 jeudi.

Des éclosions sont déclarées dans les unités CH4 et CH5 de l'Hôpital pour enfants de Winnipeg, au foyer de soins personnels Actionmarguerite St Joseph et au foyer de soins personnels Saul and Claribel Simkin Centre.