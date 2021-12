Dépistage en Ontario : il faut prioriser les personnes à risque, dit le BSEO

La province ne permettra plus à la population générale de subir un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR de dépistage contre la COVID-19, ceux-ci étant maintenant réservés aux populations à risque et à certains travailleurs également à risque en raison de leur emploi.

Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO souligne que l’est ontarien réservera également les tests antigéniques rapides pour les travailleurs de la santé et les personnes à risque.

Pour l’instant, si vous avez des symptômes compatibles avec la COVID, on n’a pas besoin de faire de tests, on va présumer que vous l’avez , explique-t-il, soulignant que ces personnes doivent s’isoler.

Le médecin hygiéniste et directeur général du BSEO, Dr Paul Roumeliotis (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

La période d’isolement est passée de dix à cinq jours pour les personnes vaccinées présentant des symptômes. Les personnes non vaccinées, immunodéprimées ou à risque doivent demeurer en quarantaine durant dix jours.

Traçage des contacts impossible

En plus des délais majeurs dans le dépistage, le traçage des contacts n’est plus possible, selon le médecin hygiéniste.

On est débordés. On a des centaines de cas, 300 par jour , souligne le Dr Roumeliotis. Pour chaque cas, c’est dix contacts. On en a des milliers par jour à appeler. On ne peut pas le faire.

Il a annoncé qu’à compter de 2022, la santé publique de l’Est de l’Ontario ne procédera plus au traçage des contacts des personnes qui ne sont pas à risque.

On ne va pas contacter les personnes positives [qui ne sont pas vulnérables], sauf celles qui travaillent dans les milieux à risque , annonce-t-il, soulignant qu’il compte sur ces personnes pour assurer elles-mêmes le suivi auprès des contacts potentiels.

Même scénario dans les écoles où le traçage et le suivi des contacts ne seront plus effectués par la santé publique.

Quatrième dose pour les aînés

Le Dr Roumeliotis a par ailleurs annoncé qu’une quatrième dose des vaccins à ARN messager est disponible en Ontario aux résidents de foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite et des pavillons de soins pour personnes âgées.

La troisième dose de vaccin sera maintenant obligatoire pour les employés de ces résidences à compter du 28 janvier.

Lorsque les visites seront à nouveau permises dans les foyers, les bénévoles, les soignants, les travailleurs de soutien et les visiteurs devront également fournir la preuve d’une dose de rappel du vaccin.