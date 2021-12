Les relais de motoneigistes affectés par les nouvelles restrictions sanitaires

Puisque les salles à manger doivent fermer, les relais ne peuvent plus servir de nourriture ni de boissons.

Le club de motoneige de Gallichan, un organisme à but non lucratif (OSBL), offre habituellement un service de bar et de repas.

Loraine Fluet, une des gestionnaires du club de motoneige de Gallichan, affirme que la fermeture des salles à manger représente un dur coup.

Pour nous, le seul moyen de faire des fonds, c’est dans le temps de l’hiver, servir des motoneigistes et des gens de la région , dit-elle. On est inquiet, parce qu’à un moment donné on n’aura pas les fonds pour continuer. C’est comme les restaurants. Il y en qui ferment et qui ne rouvrent pas.

Denis Lefebvre, du club motoneige Val-d'Or, rappelle que l'on peut tout de même entrer dans les relais en respectant certaines conditions.

Ce que l’on demande aux motoneigistes, avec les nouvelles consignes, c’est : vous entrez vous réchauffer, mais vous mangez dehors. Vous ne mangez pas dans les refuges. C’est une place pour se réchauffer ou en cas de secours , dit-il.

Selon la Fédération des clubs de motoneige, le réseau de l'Abitibi-Témiscamingue offre plus de 4000 kilomètres de sentiers. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Loraine Fluet rappelle que l’hiver dernier aussi, le relais a dû fermer en raison des mesures sanitaires, et que l’organisme sans but lucratif OSBL a vu ses réserves d’argent fondre.

En plus cette année, la saison a commencé plus tard parce qu’il n’y avait presque pas de neige. Là, on a de la neige, mais ils nous ferment , déplore-t-elle.

L'Abitibi-Témiscamingue compte plus de 4000 kilomètres de sentiers de motoneige.

Avec les informations d'Andrei Audet