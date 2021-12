Repas du Nouvel An : du prêt-à-manger solidaire et festif!

L’histoire se répète : couvre-feu, confinement et fermeture des salles à manger des restaurants. L’industrie écope encore une fois et les gourmands solidaires veulent aider. À la lumière de la situation, voici une liste non-exhaustive d’établissements qui liquident leurs stocks et proposent des repas et/ou des mets à emporter juste à temps pour fêter la nouvelle année.

Sushi box

955 Rte Jean-Gauvin, Québec, QC G1X 4M5

sushibox.ca  (Nouvelle fenêtre)

Manger avec ses mains en regardant l'Infoman et le Bye bye, c’est pratique! Sushi box à Cap-Rouge mise sur ses créations en une bouchée pour embellir votre soirée. Osez aussi les bols de poisson frais. Profitez-en pour faire un arrêt à la nouvelle succursale de Fendel & Lilo – voisin de Sushi box – pour mettre la main sur leurs fameuses boules de gâteaux au fromage.

Kundha Hôtel

325 Rue de la Couronne, Québec, QC G1K 6E7

kundhahotel.com  (Nouvelle fenêtre)

Voyager par la fourchette, c’est une belle façon de se changer les idées. Et quoi de mieux que des plats en sauces aux parfums exotiques de l’Inde pour y arriver, sourire aux lèvres. Livraison aussi disponible.

Le Batifol

995 Bd du Lac, Lac-Beauport, QC G3B 0W6

lebatifol.com  (Nouvelle fenêtre)

Pour les résidents de la couronne nord de Québec, le Batifol s’avère un incontournable pour le déjeuner en famille, surtout le jour de l’An. Fermeture oblige, l’établissement de Lac-Beauport ainsi que son petit frère de Beauport, proposent deux boîtes de brunchs. Ajouter le beurre à l’érable, un produit signature qui vaut à lui seul bien du bonheur.

Le 101 restaurant de quartier

101 Rue Saint-Joseph E, Québec, QC G1K 3A8

le101restaurant.com  (Nouvelle fenêtre)

Nouveau dans le paysage alimentaire du quartier Saint-Roch, le 101 de la rue Saint-Joseph propose à partir de midi, un pâté en croûte de pintade avec foie gras et truffe pour une personne ainsi qu'un pithiviers de canard confit, foie gras et choux avec son jus de canard réduit pour deux.

Les Botanistes

2010 Av. Jules-Verne, Québec, QC G2G 2R2

lesbotanistes.ca  (Nouvelle fenêtre)

Ça bourdonne en ce moment dans les cuisines des Botanistes. L’équipe menée par celle qui fut nommée cheffe santé de l’année du dernier gala de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec, Émeline Péro, transforme les denrées périssables en un menu célébration du Nouvel An. Les offres, menus et modalités sont détaillés sur la page Facebook du restaurant.

District Gourmet

990 Rte de l'Église, Québec, QC G1V 3V5

ledistrictgourmet.ca  (Nouvelle fenêtre)

Plusieurs boîtes gourmandes sont offertes par les différents comptoirs du District Gourmet, niché dans le complexe le QG à Sainte-Foy : Atrium, Verace, Eden et Thach. L’Atrium propose des classiques de la cuisine française comme un bœuf bourguignon à l’érable et un parmentier de canard; Thach fait voyager dans l’Asie du Sud-Est avec sautés au Wok (et un savoureux poulet frit!); Verace propose ses traditionnelles pizzas napolitaines et l’Eden, une cuisine au cœur des saveurs de la Méditerranée.

Le Pied bleu

181 Rue Saint-Vallier O, Québec, QC G1K 1J9

piedbleu.com  (Nouvelle fenêtre)

L’équipe du Pied bleu est devenue maître dans le revirement de situation. La salle à manger demeure ouverte ce vendredi pour le brunch du confinement jusqu’à 17 h. Toutes leurs créations des plus généreuses sont offertes en prêt-à-manger sous vide pour emporter au comptoir du Grand Marché et de la succursale maîtresse de la rue Saint-Vallier, dans Saint-Sauveur. Les propriétaires Louis Bouchard-Trudeau et Thania Goyette proposeront même une nouvelle offre culinaire dans le quartier Saint-Sauveur en 2022. À suivre...

Maude Épicerie/laboratoire Culinaire

1501 Chem. de la Canardière, Québec, QC G1J 2C8

chezmaude.com  (Nouvelle fenêtre)

La cheffe propriétaire de Maude Épicerie Laboratoire dans Maizerets, Maude Desroches, adapte son offre et propose des portions individuelles pour les gourmands affamés de découvertes. Fromages fermiers, bières locales et vins d’importation privée sont aussi disponibles.

À la vue de la situation, plusieurs restaurateurs ont prévu le coup et fermé boutique. D'autres ont écoulé leur inventaire ou le feront dans les prochaines heures. Suivez leurs comptes sociaux! C’est de cette façon, par une story Instagram, que la pizzéria Nina Pizza napolitaine a écoulé ses burratas importées d’Italie.

Si votre restaurant préféré ne se retrouve pas dans la liste, visitez sa page Facebook ou communiquez avec lui afin de connaître la meilleure façon d’aider.