Tour d’horizon d'un Canada touché par la pandémie d'un océan à l'autre

Au cours de la période du 23 au 29 décembre, 25 332 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour, au pays, soit une augmentation de 141 % par rapport à la semaine précédente, a indiqué l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

Cette dernière estime qu’Omicron est en train de détrôner rapidement Delta comme variant dominant et que la situation locale pourrait rapidement devenir incontrôlable.

C’est au Québec et en Ontario que la situation est plus préoccupante. Les deux provinces les plus populeuses ont enregistré au-delà de 16 000 cas le 31 décembre. L’Ontario a atteint 16 713 cas et le Québec, 16 461.

Avec 1012,89 cas actifs pour 100 000 habitants, le Québec demeure la province la plus touchée.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Face à une hausse qui semble incontrôlable, la plupart des provinces ont opté pour un report de la rentrée scolaire de janvier. C’est le cas au Québec, mais aussi au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique et en Alberta, entre autres. Seule la Saskatchewan a clairement indiqué qu’elle ne compte pas repousser le retour sur les bancs d’école.

Personne n’a encore suivi l’exemple du gouvernement Legault, qui a imposé un couvre-feu, mais dans plusieurs provinces, les rassemblements privés à l’intérieur sont limités à un nombre restreint de personnes et la capacité des salles de spectacle et restaurants a été revue à la baisse.

Centres de dépistage débordés

Un laboratoire de dépistage de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Partout au pays, les centres de dépistage ne fournissent plus. Craignant une pénurie, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick réservent maintenant les tests PCR aux personnes appartenant à des groupes jugés plus à risque ou prioritaires. On recommande aux autres de faire un test rapide à la maison et de s’isoler si le résultat est positif.

D’ailleurs, l’Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick ont réduit la quarantaine de dix à cinq jours pour certaines catégories de personnes, notamment celles qui sont adéquatement vaccinées.

La décision de Québec de ramener au travail des travailleurs essentiels déclarés positifs à la COVID-19, mais asymptomatiques, n’a pas trouvé d’écho ailleurs au pays.

La Nouvelle-Écosse envisage toutefois de demander aux employés de la santé ayant eu un contact rapproché avec une personne déclarée positive à la COVID-19 de rentrer au travail, si le besoin s’en faisait sentir.

Les hôpitaux ontariens ont suspendu les chirurgies non urgentes jusqu'à nouvel ordre pour faire place aux patients infectés par la COVID-19. Photo : CBC/Evan Mitsui

Les hospitalisations sont encore en dessous du pic de la première vague (en mai 2020), mais on s’en approche dangereusement dans plusieurs provinces, alors qu’un nombre important de travailleurs de la santé sont absents.

Au Québec, 1063 personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19 et en Ontario, 1157.

Les interventions chirurgicales non urgentes ont été reportées un peu partout, afin de donner un peu d’air au réseau. Au Nouveau-Brunswick, on demande aux citoyens de ne pas se rendre à l’urgence, sauf en cas d’absolue nécessité.

Par ailleurs, et alors que la plupart des provinces entament la vaccination pour la troisième dose, l’Ontario a commencé à administrer une quatrième dose de vaccin aux personnes âgées vivant en milieu collectif, si trois mois se sont écoulés depuis leur troisième dose.

La campagne de vaccination pour la troisième dose y est ouverte pour les 18 ans et plus.

Le Manitoba, pour sa part, commencera à donner une quatrième dose aux personnes immunodéprimées.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, a bien résumé l'état d'esprit qui prévaut au pays :