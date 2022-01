Le boxeur George Dixon désigné personne d’importance historique nationale

Dixon est né le 29 juillet 1870 dans la communauté d’Africville, à Halifax en Nouvelle-Écosse.

Boxeur de 39 kilos (87 livres) et 161 centimètres (5 pieds, 3 pouces et demi), George Little Chocolate Dixon a détenu et défendu avec succès les titres mondiaux des poids coqs et des poids plumes.

Contributions majeures hors du ring

À ses succès dans le ring, il a ajouté plusieurs contributions qui sont toujours d’actualité pour les boxeurs contemporains.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le boxeur George Dixon, né à Africville en Nouvelle-Écosse, photographié vers 1894. Photo : domaine public

On attribue en effet à George Dixon l’invention du shadowboxing, une méthode d’entraînement bien connue qui consiste à simuler un combat de boxe contre un adversaire imaginaire, par exemple devant un miroir, pour développer sa technique.

Une grande partie de la carrière du Néo-Écossais s’est déroulée au Massachusetts. C’est à Boston en février 1890 qu’il a livré l’un de ses combats les plus mémorables, tenant tête à l’Américain Cal McCarthy pendant 70 rounds pour le titre des poids plumes. Le combat aurait duré 4 heures et 40 minutes.

L’année suivante, il l’emportait contre McCarthy par K.-O. technique après 22 rounds pour conserver le titre.

Un combat contre la discrimination

En tant qu’athlète noir, il a été confronté aux préjugés raciaux tout au long de sa vie et de sa carrière , souligne-t-on dans un communiqué de Parcs Canada annonçant la désignation de George Dixon, le 21 décembre.

Dixon a utilisé sa plateforme et sa popularité en tant que champion du monde pour créer des possibilités pour les boxeurs noirs et les amateurs de boxe noirs et il a régulièrement versé ses gains remportés sur le ring à des causes visant à lutter contre la discrimination et à soutenir les communautés noires.

George Dixon est mort à New York en 1909 à l’âge de 38 ans.

Dans un courriel, Parcs Canada indique que le lieu où sera installé une plaque en son honneur sera déterminé dans les mois qui viennent.

Un centre communautaire porte déjà à Halifax le nom de George Dixon.

Selon le temple de la renommée des sports en Nouvelle-Écosse, George Dixon a été intronisé au Panthéon des sports canadiens en 1955 et, l’année suivante, au temple de la renommée de la boxe créé par le magazine The Ring. Il a fait partie du premier groupe d'athlètes admis au Temple de la renommée de la boxe internationale en 1990.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public.