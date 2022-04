George et John McDougall : un père et un fils aux héritages divergents

Premiers missionnaires méthodistes en Alberta, George McDougall (1821-1876) et son fils, John Chandler McDougall (1842-1917) ont façonné le développement religieux du sud de la province. La réputation de leur nom est maintenant remise en question en raison de leur rôle dans l’établissement de pensionnats pour Autochtones et du vol d’un artefact sacré.

Dans la foulée des découvertes de tombes anonymes près de plusieurs pensionnats pour Autochtones à travers le Canada, un groupe citoyen a fait des pressions sur la division scolaire Rocky View pour retirer le nom de George McDougall de l’école secondaire d’Airdrie.

Depuis quelques années, la nation Stoney Nakota se bat également pour retirer la classification historique et empêcher la reconstruction de l’église de Morley, fondée par les McDougall.

Né de parents écossais établis dans le Canada-Ouest (l’Ontario d’aujourd’hui), George McDougall est entré au ministère méthodiste en 1848, puis a effectué plusieurs missions en Ontario et au Manitoba avant de fonder la mission de Fort Victoria, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Son fils, John Chandler McDougall, a épousé la même vocation que son père et a notamment été responsable de la mission de Pigeon Lake avant d’aller établir avec son père une mission à Morley en 1872, où tous deux ont fini leur carrière religieuse.

La pierre Manitou : un vol qui laisse des traces

La pierre Manitou, ou papamihaw asiniy, est un artefact sacré pour plusieurs Premières Nations de l’Alberta, qui a été dérobée au 19e siècle par le groupe de missionnaires de George McDougall.

La pierre de 145 kilos est issue d’une météorite qui s’est écrasée il y a des centaines d’années là où se trouve maintenant Hardisty, au centre-est de la province. Certaines Premières Nations percevaient l’apparence d’un visage humain, voire du Créateur, sur la surface de la roche.

On dit qu'un côté de la pierre Manitou ressemble au visage d'une personne de profil, tandis que l'autre ressemble à un buffle. Photo : Radio-Canada / Gareth Hampshire

Nous avons raconté nos histoires aux [missionnaires] [...] Nous leur avons parlé de nos prophéties. Nous leur avons dit que, si la pierre devait être déplacée, cela entraînerait la famine, la peste, les maladies et, fondamentalement, la mort , explique le chercheur autochtone Rob Houle, de l'Institut Yellowhead.

Ce dernier explique que, en dérobant la pierre en 1866 pour l'installer dans l’une de ses églises avant de l’envoyer en Ontario, au siège de l’Église unie, George McDougall avait l’espoir d’attirer plus d’Autochtones, notamment certains en pèlerinage.

Depuis 1972, la pierre Manitou est exposée au Musée royal de l’Alberta, dans une section accessible à tous gratuitement.

Morley, le berceau du méthodisme

Le père comme le fils ont déménagé à Morley pour y établir une congrégation en 1873. Trois ans plus tard, George McDougall a péri alors qu’il était en voyage de chasse. John Chandler McDougall a lors pris la direction du district comprenant la nouvelle église de Morley.

George McDougall est mort en 1876 dans une tempête de neige, alors qu'il était parti à la chasse. Photo : Archives Glenbow

Rob Houle raconte que, en s’établissant dans le sud-est de l’Alberta, les McDougall ont tenté d’attirer des communautés autochtones comme les Stoney Nakota pour qu’elles pratiquent l’agriculture, une pratique étrangère à leurs traditions ancestrales.

L’agriculture était vue par John McDougall comme une façon de rendre les Premières Nations autonomes sur la plan finance, relate pour sa part l’historien émérite Donald Smith.

John [McDougall] veut que les Premières Nations entrent dans la société. Pour ce faire, il croit qu’elles doivent parler anglais et avoir une occupation , explique-t-il. Toutefois, l’avenir a prouvé que l’endroit n’était pas fertile pour des champs agricoles.

L'église McDougall, construite en 1875, a brulé en 2017 et est en train d'être reconstruite à Morley, en Alberta. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

C’est le même désir de civiliser les Autochtones qui a motivé la création d’une école de jour, nommée à tort orphelinat, puis d’un pensionnat, tous deux rattachés à l’église de Morley, où divers cours étaient offerts. Toutefois, ce n’est qu’en 1926 qu’est établi à Morley un pensionnat pour Autochtones comme on les connaît maintenant, soit 9 ans après la mort de John Chandler McDougall, en 1917.

Le fils, bien différent du père

Bien que les deux hommes soient différents, la contribution de George McDougall et de son fils John Chandler McDougall reste intimement liée, encore aujourd’hui.

Alors que le père a reçu une éducation anglo-saxonne, le fils a quant à lui grandi dans les communautés crie et ojibwée de l’Ontario. La première langue qu’il a parlée, c’est beaucoup plus le cri que l’anglais , explique Donald Smith.

John McDougall et sa femme en compagnie d'élèves de son orphelinat à Morley en 1885. Photo : Archives Glenbow

Le premier mariage de John Chandler McDougall était d’ailleurs avec la fille d’un révérend autochtone. Dans la maisonnée, la langue parlée à leurs trois filles était le cri. À la mort de son épouse, il s’est remarié avec une anglophone qui a élevé les enfants en anglais, ce qui fait qu'ils ont perdu leur lien avec leurs racines autochtones.

Ces expériences ont permis à John Chandler McDougall d’être particulièrement sensible pour l’époque à la réalité des peuples autochtones, affirme Donald Smith. Tout le contraire de son père, qui était un missionnaire anglophone plus intéressé à prendre qu’à bâtir en collaboration avec eux.

En parlant cri et ojibwé, John Chandler McDougall était un atout important pour l’Église méthodiste et pour le gouvernement, notamment lors de la négociation du Traité 6 et 7.

Il a aussi utilisé ses liens, autant avec les Premières Nations qu'avec le gouvernement canadien, pour défendre les intérêts des premières notamment en matière de chasse et de célébrations culturelles comme le Stampede.

John Chandler McDougall a participé en 1908 au Stampede en compagnie d'Autochtones. Photo : Archives Glenbow

Pourtant, même si le révérend McDougall tenait en haute estime certains aspects de l'ancienne religion et de la culture [des communautés autochtones], dans l'ensemble, il pensait que la future génération de Stoney Nakoda devrait finalement entrer dans la société dominante. Selon les termes du missionnaire méthodiste, le christianisme a fourni la lumière plus claire , écrit Donald Smith dans son récent livre, Seen but Not Seen, dont un chapitre porte sur l'œuvre de John Chandler McDougall.

C’est cet esprit assimilationniste qui est aujourd’hui remis en question. Toutefois, l’historien croit que le fils McDougall mérite d’être compris en fonction des valeurs de l’époque de la société canadienne anglaise, plutôt que seulement à travers la lorgnette du présent.