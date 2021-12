Décès du journaliste estrien Guy Cardinal

Monsieur Cardinal s'est notamment fait connaître en produisant les Insolences d'un téléphone à la radio. Après avoir travaillé à la station CJRS pendant près de 10 ans de 1967 à 1976, il s’est joint à l’équipe de CKSH-TV, où il a été journaliste et reporter télé jusqu’à sa retraite au début des années 2000.

Guy Cardinal a fait ses débuts à la radio à la station CJRS. (archives)

Il était compétent dans tout ce qu’il faisait, je recevais des commentaires de tout le monde. Encore aujourd’hui, jusqu’à il y a deux ans quand sa maladie s’est aggravée, on faisait de la musique toutes les semaines dans les résidences de personnes âgées, et les gens le reconnaissaient par sa voix! , se rappelle sa femme Céline Sideleau, avec qui il a été marié pendant près de 53 ans.

« Depuis que je le connais, il me dit tout le temps "moi, je n’ai jamais travaillé, je me suis juste amusé". » — Une citation de Céline Sideleau, femme de Guy Cardinal

M. Cardinal était connu dans la région et dans le monde des médias comme un homme novateur et discret.

Il était très calme, à tel point que la maison se serait écroulée et il m’aurait pris par le petit doigt pour me dire "viens-tu, on va la ramasser". Il était toujours de bonne humeur, il saluait le matin, sa journée était belle, il n’y a jamais eu de négatif dans sa vie , souligne Mme Sideleau.

En plus de sa femme, M. Cardinal laisse dans le deuil deux filles, qui ont aussi travaillé avec lui à la station CKSH-TV pendant plusieurs années.