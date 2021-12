La nomination de Mike Harris à l’Ordre de l’Ontario a suscité bien du mécontentement

L’Ordre de l’Ontario - la plus haute distinction de la province - a été offerte à Mike Harris en 2021. Cette nomination de l'ancien premier ministre de la province a suscité bien de la colère, selon des courriels obtenus par CBC News.

De nombreuses pages des courriels et des documents fournis par le gouvernement à CBC News à la suite d'une demande d'accès à l'information ont été caviardées.

Créée en 1986, la plus haute distinction de la province est réservée à ceux dont l'excellence a laissé un héritage durable dans les domaines des arts, de l'éducation, des affaires, du droit et de la fonction publique, selon le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Chaque jour de l’An, des nominations sont annoncées.

Mike Harris, 76 ans, a été premier ministre de 1995 à 2002. Il a laissé un héritage durable, mais la nature de cet héritage est toujours vivement débattue par ses partisans ainsi que ses détracteurs.

Le gouvernement ontarien a reçu des douzaines de courriels du public contestant la nomination de M. Harris à l'Ordre de l'Ontario. Les noms des personnes qui ont écrit les lettres ont été censurées par les représentants du gouvernement pour des raisons de confidentialité.

Je ne peux pas croire que Mike Harris a reçu l'Ordre de l'Ontario. Je pourrais donner une liste de commentaires qu'il a faits sur les Autochtones lors des manifestations d'Ipperwash dans les années 90 , peut-on lire dans un des courriels.

Honte à vous tous d'avoir participé à cette parodie de ce qui est censé être un honneur. L'homme ne le mérite pas. Il s'agit de la cruauté coloniale ouvertement raciste. Cela ne finit jamais. Quel début pour 2021! , lit-on dans une seconde lettre.

Je suis totalement dégoûté que Mike Harris reçoive l'Ordre de l'Ontario. Il y a d’autres personnes plus méritantes en temps de pandémie. Les médecins, les infirmières et les préposés aux soins devraient être parmi les récipiendaires , lit-on dans une troisième missive.

Puis, dans une quatrième lettre : Je n’arrive pas à comprendre pourquoi on choisit un premier ministre qui a semé la division pour un honneur qui devrait reconnaître les personnes qui rassemblent cette province et font ressortir le meilleur de nous tous. Mike Harris n'a certainement pas fait cela .

De nombreuses pages caviardées

Bien que les courriels illustrent en partie la réaction à la nomination de Mike Harris, ils ne donnent pas une image complète de ce qui se passait dans les coulisses du processus de sélection.

La plupart des centaines de pages de documents fournis dans le cadre de la demande d'accès à l'information a été caviardée par des représentants du gouvernement.

Des courriels de bureaucrates de haut niveau ont aussi montré que des préoccupations concernant des nominations d'affiliation politique existaient.

L'Ordre doit rester non partisan et transparent pour le public , a écrit Maria D'Addona, cheffe d'équipe du Conseil consultatif des distinctions de l’Ontario, dans un courriel daté du 27 octobre 2020.

Assurez-vous que le [lieutenant-gouverneur] ne soit pas embarrassé dans aucune situation donnée , a-t-elle écrit, avant de dire au comité qu'Isabel Bassett, PDG de TVOntario sous Mike Harris, s'est récusée lors des délibérations .

La controverse entourant les soins de longue durée

Des courriels de responsables gouvernementaux indiquent aussi que des responsables ont entrepris une analyse des médias pour détecter d'éventuels problèmes de relations publiques autour de la nomination de Mike Harris en novembre 2020.

Les courriels comprenaient des liens vers une couverture médiatique peu flatteuse de l'ancien premier ministre sur la question épineuse des soins de longue durée pendant la pandémie, y compris un long article sur les médias sociaux qui accuse M. Harris de gagner des centaines de milliers de dollars par an à partir du secteur des soins de longue durée qu'il a privatisé .

Les documents fournis par le gouvernement montrent que la nomination de l'ancien premier ministre a été envoyée par voie électronique le 30 mars 2020, mais en n’indique par la provenance pour des raisons de confidentialité.

Moins de candidats en 2020

Les courriels soulignent également le fait que le premier ministre a été sélectionné dans une année où les candidatures potentielles étaient moins nombreuses. Pour 2020, le nombre de candidatures reçues était bien inférieur que par le passé , souligne un courriel.

Le dossier comprenait également une rubrique de notation pour le comité de sélection de l'Ordre de l'Ontario où les noms des potentiels nommés sont notés sur cinq en fonction de quatre catégories : mérite/réalisation, témoignages, impact et innovation.

Les notes de Mike Harris et l'indication d'une présence ou non d’un débat autour de sa nomination à la plus haute distinction de l'Ontario n'ont pas été incluses dans les documents obtenus par CBC.

Des représentants du gouvernement ont déclaré que ces détails sont considérés à la fois comme étant des documents du cabinet et des conseils au gouvernement, qui ne sont pas soumis à la divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de la province.

CBC a contacté Mike Harris par l'intermédiaire de Chartwell Retirement Residences, une entreprise privée dont il préside le conseil d'administration, et de Nurse Next Door, une entreprise privée de soins à domicile que lui et sa femme Laura ont fondée en 2012. Il n'avait pas répondu au moment de la publication de l’article de CBC.

Avec les informations de Colin Butler de CBC News