Alors que les autorités gouvernementales découragent plus que jamais les contacts, plusieurs services et commerces ralentissent ou interrompent leurs activités, en ce début d’année 2022. Survol de ce qui est ouvert ou fermé au jour de l’An.

Pour les trois prochaines semaines, tous les commerces fermeront les dimanches, à l’exception des dépanneurs, des pharmacies et des stations d’essence, en vertu des plus récentes mesures sanitaires annoncées par le gouvernement.

Les épiceries à grande surface seront fermées le samedi 1er janvier, alors que les épiceries à petite surface et les dépanneurs pourront ouvrir selon leur horaire habituel pendant cette période.

Pour ce qui est des autres commerces essentiels, comme les pharmacies, ils ouvriront leurs portes, mais leurs heures d’ouverture pourraient être écourtées.

Les succursales de la SAQ fermeront plus tôt vendredi pour ne rouvrir que lundi. Les bureaux de poste et les banques demeureront pour leur part fermés samedi.

En raison des dernières annonces gouvernementales, les bars, les tavernes, les cinémas, les salles de spectacle, les centres de conditionnement physique et les spas seront également fermés.

Services municipaux

Tous les bureaux de la Ville de Québec seront fermés jusqu’au 3 janvier inclusivement. Le Centre de relation avec les citoyens (311) répondra toutefois aux appels téléphoniques le lundi 3 janvier, de 8 h 30 à 16 h 30. À Lévis, les bureaux de la Ville ferment leurs portes jusqu’au 2 janvier inclusivement.

Les comptoirs de service de la Cour municipale seront fermés jusqu’au lundi 3 janvier.

À Lévis, les arénas et les piscines, jusqu’au 2 janvier, ainsi que les bibliothèques, jusqu’au 3 janvier, sont également fermés.

Toute la fin de semaine, les autobus du RTC circuleront selon l’horaire du dimanche. Le lundi 3 janvier, ce sera plutôt l’horaire du samedi qui sera privilégié.

L’horaire habituel des collectes municipales (déchets, recyclage et résidus alimentaires) sera maintenu à Québec et à Lévis. Les écocentres seront pour leur part fermés jusqu’au 2 janvier à Québec et jusqu’au 3 janvier à Lévis.

À Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec demeure ouvert tous les jours.