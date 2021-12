Bien choisir ses résolutions pour 2022... et les erreurs à ne pas faire

La fin d’une année est souvent un moment propice pour faire une rétrospective et se fixer de nouveaux objectifs. La psychologue et présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, Christine Grou, donne ses conseils pour bien choisir ses résolutions du Nouvel An.

La Dre Grou mentionne d’entrée de jeu que le contexte particulier de pandémie devrait amener à revoir ses buts de façon générale. En ce moment, rester en bonne santé physique et mentale, c’est déjà un objectif en soi , souligne-t-elle. Elle ajoute qu’il ne faut pas tenter de gravir des marches trop hautes, surtout dans une période difficile comme celle engendrée par la crise sanitaire.

La psychologue explique que la plupart des gens ne tiennent pas leurs résolutions du Nouvel An simplement parce que ces dernières sont trop ambitieuses. Pour elle, il est donc important de viser des objectifs qui sont réalistes et atteignables. Il ne faut pas aller vers l’idéal quand on prend une résolution; il faut aller vers le mieux , indique-t-elle.

Le fait d’échouer ses résolutions peut d’ailleurs avoir des effets négatifs sur la santé mentale. Si l’on n’est pas capable de les atteindre, on se met en situation d’échec et on est déçu de nous-mêmes, ce qui finit par affecter notre estime personnelle , illustre Christine Grou.

Une bonne résolution peut donc être un principe très simple que l’on souhaite appliquer, comme une amélioration globale des habitudes de vie. Si l’on vise à faire plus d’exercice, par exemple, la Dre Grou explique qu’il est plus judicieux d’essayer de marcher plus fréquemment plutôt que de s’imposer cinq jours d’entraînement par semaine, puisque le changement drastique est rarement efficace.

En plus d’être réalistes, les résolutions doivent correspondre à un besoin ou à un désir profond : c’est ce qui procure la motivation. Il faut qu’on y gagne quelque chose et qu’on y voie un bénéfice, souligne la psychologue. Ça ne doit pas être juste une contrainte!

À titre d’exemple, la Dre Grou mentionne l’ambition de manger plus sainement. Il ne faut pas que ce soit juste parce qu’on veut manger plus santé, prévient-elle. Il faut que la résolution vienne d’un réel désir de se sentir mieux.

Pas trop d’objectifs

Christine Grou rappelle aussi qu’il est inutile d’établir un nombre d’objectifs trop élevé. Il est préférable d’être spécifique sur ses aspirations et de cibler celles qui sont les plus ancrées dans ses valeurs.