La famille de Jean-Marc Vallée réagit à sa mort, dont les causes demeurent inconnues

Le rapport précise que la mort de Jean-Marc Vallée n’a pas été causée par l’intervention de tiers, ni par un acte volontaire, ni par une maladie connue .

Notre père était un homme généreux, profondément humain et qui profitait pleinement de la vie , ont déclaré ses deux fils, Alex et Émile Vallée, dans la déclaration.

D’ailleurs, il disait vouloir vivre longtemps, et il préparait de grands projets! Il était une source d’inspiration pour plusieurs et laisse de merveilleux souvenirs dans la mémoire des gens qui ont eu le privilège de le côtoyer, de l’aimer et d’apprécier son œuvre.

Le bureau du coroner fera des analyses plus approfondies en vue de déterminer les causes de la mort soudaine du réalisateur, survenue le jour de Noël. La famille Vallée demande au public de respecter son désir de vivre son deuil dans l’intimité, tout en affirmant qu’elle fournira plus d’informations dès que possible.

Nous désirons remercier chaque personne ayant pris le temps de nous exprimer sa tristesse et sa compassion. Nous sommes très touchés par les nombreux témoignages reçus de partout dans le monde.

La famille précise que les détails d’une cérémonie visant à célébrer la vie du cinéaste seront communiqués plus tard.