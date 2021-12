Des mesures sanitaires tardives et manquant de cohérence, selon des élus de l’Est

Des élus et intervenants de l’Est-du-Québec jugent que les nouvelles restrictions sanitaires annoncées jeudi auraient dû être annoncées plus tôt. Selon eux, le gouvernement a manqué de cohérence.

François Legault a notamment annoncé le retour du couvre-feu entre 22 h et 5 h, la fermeture des salles à manger des restaurants et l'interdiction de rassemblements dans les résidences privées.

Les commerces seront également fermés le dimanche, sauf les dépanneurs, les stations d'essence et les pharmacies.

Un homme promenant son chien pendant le couvre-feu de l'hiver dernier. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Le député des Îles-de-la-Madeleine, porte-parole en matière de santé et chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, observe un manque flagrant de préparation de Québec dans la gestion de la cinquième vague. Il mentionne que le gouvernement n'a pas publié d'étude sur les impacts d'un couvre-feu.

Toutefois, le député admet que la situation est critique et que la seule façon de s’en sortir est de limiter les contacts.

« Le gouvernement a attendu que le feu soit pris dans la maison, mais les Québécois eux, doivent se serrer les coudes et faire leur effort pour passer à travers cette crise. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine, porte-parole en matière de santé et chef parlementaire du Parti québécois

Joël Arseneau se demande pourquoi le gouvernement répète que le Québec est à l'avant-garde de la gestion de la pandémie alors que selon lui, la province comptabilise le nombre de cas per capita le plus élevé au pays.

On a la moitié des cas du Canada, alors que le nombre de vaccinés est plus élevé ici , indique-t-il. Les mesures annoncées aux Québécois sont parmi les plus draconiennes en Amérique du Nord et pourtant, la majorité des gens sont vaccinés, commente-t-il. C'est difficile à comprendre.

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine, porte-parole en matière de Santé et chef parlementaire du Parti québécois Photo : Radio-Canada

Il reproche au gouvernement d’avoir tardé à rendre disponibles les tests rapides et les équipements adéquats pour le personnel de la santé.

Urgence en la demeure

Pour le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé, un tel resserrement était inévitable.

« Il y a urgence en la demeure. Ce qui a été annoncé jeudi aurait dû déjà l’être avant Noël. » — Une citation de Michel Lagacé, président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent

Il y a un réseau et des Québécois à protéger et dans bien des cas, contre eux-mêmes, en particulier ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires et la vaccination, ajoute-t-il. Ils rendent la situation des hospitalisations encore plus compliquée.

Deux personnes passent devant un centre de vaccination contre la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Improvisation?

Sur la Côte-Nord, le député de la circonscription René Lévesque, Martin Ouellet, dit sentir que la population se questionne sur le niveau de préparation qu'avait le gouvernement face au variant Omicron, notamment en raison des annonces survenues quelques jours avant Noël et jeudi, soit moins de 48 heures avant le Jour de l'An.

Selon lui, la situation européenne aurait pu indiquer ce qui allait se dérouler en Amérique du Nord.

Comme son collègue Joël Arseneau, le député péquiste est d'avis qu'avant d'imposer un couvre-feu, le gouvernement Legault aurait dû en démontrer les impacts sur la propagation du virus l'hiver dernier.

« Les gens voient les mesures rapidement se rajouter et rapidement se dégrader, constate-t-il. J'espère que cette façon de gérer du gouvernement n'a pas eu d'impacts sur la confiance que les Québécois, les Québécoises, ont envers la santé publique. » — Une citation de Martin Ouellet, député de la circonscription René Lévesque

Selon lui, cette succession de restrictions à quelques jours d'avis amène la population à se demander si le Québec était prêt pour cette vague.

Le député se dit extrêmement préoccupé par la situation, d'autant plus que la Côte-Nord ne détient que six lits d'hôpital réservés pour des patients atteints de la COVID-19.

L'hôpital de Sept-Îles (archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

Convaincu lui aussi que les mesures auraient dû être mises en place plus tôt, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, indique avoir personnellement demandé au directeur régional de la santé publique de la Côte-Nord, Dr Richard Fachehoun, un retour des paliers de couleurs pour les régions.

Il a également soulevé la possibilité d'une fermeture du territoire pour les non-résidents, afin de protéger les citoyens.

Une bonne chose de retarder la rentrée scolaire

Par ailleurs, la décision de reporter la date de la rentrée scolaire au 17 janvier est accueillie avec soulagement par la présidente du Syndicat de l'Enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet.

Le gouvernement invite les établissements qui le peuvent à poursuivre les apprentissages en ligne avant le retour en présence. Ça va donner aux enseignants le temps d’aller chercher leur troisième dose de vaccin , commente-t-elle.

La rentrée a été reportée d'une semaine (archives) Photo : CBC/Evan Mitsui

Par ailleurs, le dossier de la ventilation dans les établissements, resté en suspens, l’inquiète. Il faut que le ministère [de l’Éducation] se mette à l'ouvrage parce que c'est évident que le virus se propage par aérosol , estime-t-elle.

Le porte-parole en matière de santé pour le Parti québécois, Joël Arseneau reproche au gouvernement d’avoir tardé à reconnaître l'importance de la ventilation dans les classes.

Avec la collaboration de Michaële Perron-Langlais et de Fabienne Tercaef