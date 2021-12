Le premier ministre Blaine Higgs annonce qu’il a reçu mercredi un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 et qu’il passera un test de confirmation en laboratoire. Il dit que sa famille et lui-même s’isolent et qu'ils se portent bien. Il compare ses symptômes à ceux d’un rhume et il continue d’exercer ses fonctions en télétravail.

M. Higgs a indiqué qu’il a reçu deux doses de vaccin contre la COVId-19 ainsi que la dose de rappel. Il croit que ses symptômes vont demeurer légers grâce à cela. Toute sa famille est complètement vaccinée aussi, a-t-il précisé.

Blaine Higgs a participé de façon virtuelle à une conférence de presse donnée vendredi matin et durant laquelle deux de ses ministres et la médecin hygiéniste en chef ont annoncé plusieurs mesures afin de ralentir la propagation de la COVID-19.

La santé publique signale vendredi un nouveau record de 682 cas de COVID-19 et la mort d'une personne atteinte dans la région de Saint-Jean. Malgré tout, la province demeure en phase 2 de son plan pour l'hiver  (Nouvelle fenêtre) .

En éducation, les écoles retournent à l'apprentissage en ligne le 11 janvier, et ce, pendant au moins deux semaines, jusqu’au 21 janvier, annonce le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. La décision sera réévaluée durant la semaine du 17 janvier, précise-t-il.

Les hôpitaux des deux réseaux de santé passent à un mode de service urgent, annonce la ministre de la Santé, Dorothy Shephard. Les opérations chirurgicales non urgentes et des services d’analyse en laboratoire risquent donc d’être reportés.

Nous sommes au bord du précipice de la situation la plus grave que notre province ait connue depuis le début de la pandémie de COVID-19 , a déclaré la ministre Shephard durant la conférence de presse.

« Comme nous l’avons vu dans d’autres provinces, le variant Omicron du virus qui cause la COVID-19 ne peut être arrêté. Cependant nous pouvons et nous devons prendre des mesures pour ralentir sa propagation. » — Une citation de Dorothy Shephard, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick

Le Réseau de santé Horizon a déjà annoncé vendredi midi que tous ses hôpitaux passent immédiatement à la phase d'alerte rouge. Les opérations chirurgicales et les interventions médicales non urgentes sont donc reportées. Les rendez-vous non urgents aux cliniques de soins ambulatoires sont aussi reportés. Aucune visite sociale n'est permise, des exceptions sont prévues pour les personnes de soutien désignées.

Changements aux tests de dépistage

Dès la fin de la journée du 4 janvier, les tests analysés en laboratoire (test d'amplification en chaîne par polymérase PCR ) seront réservés aux personnes suivantes :

les personnes dans des milieux à risques élevés, y compris les travailleurs de la santé ainsi que les personnes qui habitent ou travaillent dans des établissements de soins de longue durée, des refuges pour sans-abri et des établissements correctionnels;

les personnes qui présentent des symptômes et qui sont âgées de 50 ans et plus;

les personnes qui présentent des symptômes et qui sont immunodéprimées ou enceintes;

les personnes qui ont besoin de subir un test PCR pour effectuer un voyage;

les autres personnes considérées comme étant prioritaires par la santé publique.

Tout résultat positif au test de dépistage rapide sera considéré comme étant confirmé. Les gens pourront inscrire ce résultat sur le site web du gouvernement provincial consacré à la COVID-19 à compter de la semaine prochaine.

Il n’est plus possible pour la santé publique de faire la recherche des contacts pour chaque cas. Elle le fera principalement dans le cas des personnes les plus vulnérables. Les autorités médicales demanderont aux autres personnes atteintes d’informer elles-mêmes leurs contacts.

Période d’isolation réduite

La période d’isolation des personnes atteintes de la COVID-19 sera réduite afin de prévenir une pénurie de travailleurs dans les services essentiels à la population, dont les soins de santé, l’eau, l’électricité, le maintien de l’ordre, l'approvisionnement alimentaire et l'éducation.

Les personnes vaccinées ayant un résultat positif au test de dépistage, ainsi que leurs contacts étroits vaccinés, n'auront à s’isoler que pour cinq jours.

Les personnes non vaccinées ayant un résultat positif au test de dépistage ainsi que leurs contacts étroits asymptomatiques non vaccinés devront s’isoler pendant 10 jours.

Une fois la période d'isolation terminée, ces personnes peuvent sortir en portant un masque en tout temps et en évitant tout rassemblement et tout milieu vulnérable pour cinq jours de plus.

Ces mesures, selon la Dre Russell, peuvent réduire la contagion à condition que les gens les respectent.

Prévisions, jusqu'à 1000 nouveaux cas par jour

Jeudi, le Nouveau-Brunswick a annoncé 572 nouveaux cas de COVID-19, mais d’ici une semaine, jusqu’à 1000 nouveaux cas pourraient être quotidiennement recensés, selon les prévision du gouvernement provincial.

Si le variant Omicron est plus contagieux et se propage plus rapidement, il entraîne moins d’hospitalisations que le variant Delta.

Le taux d’hospitalisation pour Omicron est inférieur à un cas sur 100 comparativement à Delta qui a un taux de 6 sur 100, d’après la ministre Dorothy Shephard. Toutefois, le grand nombre de cas prévus en raison d’Omicron devrait entraîner un plus grand nombre d'hospitalisations.