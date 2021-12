Les policiers sont prêts pour le retour du couvre-feu au Québec

Les policiers du Québec seront sur la route pour faire respecter le couvre-feu imposé par le gouvernement dès 22 h ce soir et ils ne feront pas de quartier pour les récalcitrants.

Le gouvernement Legault a annoncé jeudi le retour de l’interdiction de se trouver dans le domaine public entre 22 h et 5 h du matin en raison de la flambée des cas déclarés de coronavirus.

Malgré un absentéisme important dans plusieurs services essentiels à cause des cas de COVID-19 et de l’isolement préventif, « les policiers sont là et en grand nombre », a assuré Didier Deramond, directeur général de l’Association des directeurs de police du Québec, au micro de l'émission Tout un matin, diffusée sur ICI Première.

L’heure n’est plus aux rappels, a souligné M. Deramond, qui a soutenu que les Québécois ont été bien mis au courant de la mesure.

« Après 22 mois [de pandémie], la période de grâce, s’il devait y en avoir une, on l’a eue. » — Une citation de Didier Deramond, directeur général de l’Association des directeurs de police du Québec.

Comme l’année dernière, la Sécurité publique lancera une alerte à la radio, à la télévision et sur les téléphones cellulaires pour prévenir la population de l’entrée en vigueur du couvre-feu.

Après 22 h, les seules personnes qui pourront se retrouver à l’extérieur sont celles qui doivent se rendre au travail, suivre un cours, acheter des médicaments, recevoir des soins de santé, faire un don de sang, reconduire un enfant chez l'autre parent qui en a la garde ou sortir son chien pour qu'il fasse ses besoins, entre autres. Les personnes sans-abri sont cependant exemptées de l'application du couvre-feu.

Comme lors du précédent couvre-feu, tous ceux qui se promènent dans les rues pendant le couvre-feu seront de facto considérés comme en infraction et devront justifier la raison de leur déplacement. Les travailleurs devront avoir en leur possession un formulaire d’attestation de déplacement en dehors des heures permises, notamment.

Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1000 $ à 6000 $ s’ils ne sont pas en mesure de justifier adéquatement la raison de leur sortie. Les jeunes de 14 ans et plus sont passibles d’une amende de 500 $.

Lors du couvre-feu de l'année dernière, 20 958 contraventions pour non-respect du couvre-feu ont été distribuées pour un total de plus de 31 millions de dollars.