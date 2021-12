Quatre bouteilles pour célébrer la nouvelle année

Petit party, petit format

Les rassemblements sont très limités, mais vous pouvez quand même célébrer en grand avec cette petite bouteille de prosecco. Elle est produite par la maison italienne Carpenè Malvolti, un domaine phare de cette région de la Vénétie. Fondé en 1868, ce vignoble a participé à la mise au point de la méthode de production du prosecco. Plus de 150 ans plus tard, le vignoble est toujours dirigé par la famille Carpenè et son vin est une excellente introduction à ce mousseux aromatique et abordable. Les parfums de fleurs, de bonbons anglais et de réglisse se fondent dans une bouche peu sucrée et où les bulles sont abondantes. Ce format de 200 ml permet de servir deux petites flûtes.

Carpene Malvolti Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Photo : SAQ

Carpene Malvolti Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, Code SAQ : 12505954, 5,60 $ (200 ml).

Bulles rosées

Mourvèdre, grenache et pinot noir, ces trois variétés de raisin sont réunies pour élaborer un mousseux rosé élégant et délicieux. Établie dans le Penédès, sur la côte de la mer Méditerranée en Catalogne, la famille Llopart cultive la vigne depuis plus de 700 ans. Elle se démarque avec ses mousseux d’une grande élégance, produits selon les règles de l’agriculture biologique. Son rosé explose de fruits rouges et de fleurs. Les bulles sont très fines et la finale crémeuse persiste longtemps. À découvrir avec un gravlax de saumon.

Llopart Brut Reserva 2018 Photo : SAQ

Llopart Brut Reserva 2018, Code SAQ : 12488533, 27,60 $.

Local, mais pas banal

Les ventes d’alcool du Québec ont augmenté de 27 % en 2021. Ce très beau vin effervescent du vignoble de l’Orpailleur a sans doute contribué à ce succès. Dans la bouteille, il réunit le seyval blanc et le vidal. Ces deux variétés hybrides résistent bien au climat du Québec, mais surtout, elles produisent un vin effervescent parfumé et complexe. Les notes de biscuits au beurre et de fruits jaunes remplissent le verre. Une fois en bouche, les bulles sont croquantes et elles apportent beaucoup de légèreté. Avec des huîtres gratinées, c’est le bonheur!

L'Orpailleur Brut Photo : SAQ

L'Orpailleur Brut, Code SAQ : 12685625, 30,50 $.

Champagne!

Sous la barre des 40 $, ce champagne offre un rapport qualité-prix difficile à égaler. Il est produit par la famille Nominé qui cultive 21 hectares de vignes dans cette prestigieuse région de France. Pour offrir un prix aussi bas, la maison utilise uniquement les fruits du domaine. Elle produit un vin abordable et classique. Chardonnay, pinot noir et pinot meunier offrent un blanc subtilement aromatique aux parfums de poire et de fleurs. En bouche, les bulles sont abondantes et fines. Le tout est juste assez sucré pour apporter de la longueur.

Champagne Nominé-Renard Brut Photo : SAQ