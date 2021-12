Réouverture des écoles le 5 janvier : des syndicats ontariens réagissent

Plusieurs syndicats et associations du personnel enseignant et des travailleuses et des travailleurs de l’éducation ont émis une déclaration commune jeudi soir suite à l’annonce du report de la réouverture des écoles en Ontario. Ils estiment que de « véritables mesures sécuritaires » devraient être prises pour rendre les écoles plus sécuritaires pour les élèves et le personnel.

Dans la déclaration, les signataires, qui incluent notamment l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens AEFO ) et la Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario FEEO ), expliquent qu’ils ont appris la décision du gouvernement en même temps que tous les Ontariens, lors de la conférence de presse du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, jeudi après-midi.

Ce dernier a notamment annoncé que la réouverture des écoles serait repoussée à mercredi en Ontario en raison de la hausse rapide du nombre de cas de COVID-19 dans la province.

Pour faire face à la situation sanitaire actuelle, les signataires aimeraient de leur côté que des mesures supplémentaires soient mises en place.

Ils réclament entre autres des tests asymptomatiques réguliers dans les écoles, un système robuste de dépistage et de traçage, des classes de taille plus petite pour augmenter la distanciation physique et le port du masque pour tout le personnel et pour tous les élèves.

Ils souhaiteraient également prioriser les vaccins de rappel pour tout le personnel scolaire et aimeraient pouvoir compter sur un équipement de protection individuel adéquat pour tout le personnel .

Jeudi, le Dr Moore a annoncé que 3000 filtres HEPA supplémentaires seront installés dans les écoles afin d'offrir une meilleure qualité de l'air et que des masques N95 seront distribués au personnel des écoles.