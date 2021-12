Tests de dépistage : le Québec pourrait connaître des problèmes d’approvisionnement

Plusieurs outils et éléments chimiques sont nécessaires pour effectuer et analyser un test de dépistage de la COVID-19. Avec la hausse des cas des dernières semaines, certains commencent à baisser dangereusement dans les réserves du Québec. Le gouvernement assure cependant que « plusieurs actions sont déjà entreprises afin de s’assurer qu’aucune pénurie ne soit observée ».

Il y a un enjeu en ce qui concerne l’approvisionnement en tubes de prélèvement PCR Media, qui sont utilisés notamment sur les équipements automates Roche COBAS par plusieurs laboratoires en raison de la forte demande actuelle en tests de dépistage pour la COVID-19 , admet Robert Maranda, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par courriel.

Rappelons cependant que les équipements COBAS ne sont qu’un des types d’équipements utilisés dans le réseau de la santé et des services sociaux pour la réalisation des analyses COVID, il y en a plusieurs autres , ajoute-t-il.

Des tests de dépistage rapide de la COVID-19. Photo : Reuters / Leonhard Foeger

Le MSSS avait prévu une hausse des tests de dépistage avec l’arrivée du variant Omicron, mais la situation dépasse la capacité de prélèvement et d’analyse dans plusieurs régions du Québec , explique Robert Maranda.

Selon le syndicat qui représente les techniciens en laboratoire, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), le Québec serait même à 125 % de sa capacité de dépistage.

Certaines régions sont plus touchées que d’autres, explique Robert Maranda. Les équipements de type COBAS sont notamment utilisés dans la région de Montréal, de la Capitale-Nationale, de l’Estrie et dans la couronne nord de Montréal.

Selon l’APTS, les réserves de réactifs – les liquides permettant l’analyse des tests – sont aussi en forte baisse. On nous informe sur le terrain que les réserves de réactifs pour les tests PCR sont au plus bas, ce qui n’est pas étonnant avec la quantité de tests effectués, et qu’il risque d’en manquer prochainement , précise Martin Leblanc, des communications de l’APTS, par courriel.

Pour le moment, l’approvisionnement en réactifs n’est pas un enjeu majeur , assure cependant Robert Maranda.

Les laboratoires aussi touchés par la pénurie de personnel

L’APTS se sent également délaissé par le gouvernement en matière de pénurie du personnel due aux cas de COVID-19.

« Nous avons reçu hier le Guide sommaire de réorganisation et de délestage des activités selon les niveaux de pénurie de ressources humaines des établissements [...] Il n’y a aucune section qui concerne les laboratoires et comporterait une priorisation des tests. C’est la première mesure à mettre en place que l’APTS a demandée au ministre (Christian) Dubé le 23 décembre pour diminuer la surcharge de travail dans les laboratoires qui sont en pleine surchauffe et qui sont aussi affectés par une grave pénurie de main-d’œuvre. Quel est le plan B en ce qui concerne les laboratoires? »

Rappelons que l’Ontario a pris la décision jeudi de ne plus permettre aux citoyens en général de subir un test PCR de dépistage de la COVID-19. Ces tests sont dorénavant réservés à certaines populations « à très haut risque » et à certains travailleurs qui sont à risque en raison de leur emploi.