Plus de 100 sans-abri sont morts à Toronto cette année

Le système de refuges pour sans-abri « s’écroule rapidement », selon certains activistes. Plus de 100 sans-abri sont morts à Toronto en 2021.

Daisy Warriner, 24 ans, fait partie de cette centaine de morts. Elle est décédée le mois dernier.

Denise Warriner, la tante de Daisy, affirme être incapable d’exprimer la douleur qu’elle ressent.

Elle a aidé à élever Daisy, dont la mère biologique ne pouvait pas s'occuper d'elle en raison de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Daisy a quitté la maison à l'adolescence et a été placée dans une famille d'accueil.

Daisy a elle-même lutté contre des problèmes de toxicomanie, a fait des allers-retours en prison pour des délits mineurs et s'est récemment retrouvée sans abri.

Le 28 novembre, Daisy a été retrouvée morte d'une surdose dans une chambre d'hôtel louée par la Ville de Toronto afin d’y loger des sans-abri. Sa mort est survenue un an et demi après le décès de sa mère, Danielle Stephanie Warriner, à la suite d'une confrontation avec des gardiens dans un hôpital de Toronto.

Daisy était une personne tellement belle, attentionnée, sensible, aimante et super créative , a déclaré Mme Warriner lors d'une interview à l'émission Metro Morning de CBC Radio.

Il y a une douleur indescriptible. Nous sommes en agonie.

Mme Warriner croit que la mort de Daisy aurait pu être évitée.

D’ailleurs, un activiste des droits des sans-abri affirme que la Ville de Toronto n’en fait pas assez pour s'attaquer aux causes profondes de l'itinérance et prévenir la mort des sans-abri.

La liste s'allonge

Selon les données de la Ville, 126 résidents de refuges sont morts entre janvier et novembre de cette année, dont 91 hommes, 30 femmes et cinq personnes transgenres ou non binaires.

Doug Johnson Hatlem, un pasteur de rue de Sanctuary Toronto, pense que le nombre total de personnes décédées alors qu'elles étaient sans abri cette année est de 180.

Les membres de la communauté du Sanctuaire et de l'église de la Sainte-Trinité tiennent une liste des noms des personnes décédées alors qu'elles étaient sans abri et, une fois par mois, ils organisent un service commémoratif pour leur rendre hommage. En décembre, ils ont ajouté 35 noms à la liste, dont celui de Daisy.

Mme Warriner a déclaré que Daisy avait exprimé le souhait d'obtenir de l'aide avant sa mort, mais qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'un soutien immédiat lorsqu'elle en avait besoin.

Les listes d'attente [sont interminables] , a déclaré Denise.

Daisy vivait dans une chambre d’hôtel gérée par le service de refuges Homes First au moment de sa mort. Selon Mme Warriner, le service a mis en place des mesures de réduction des risques, mais pendant une période de neuf heures avant la mort de Daisy, elle n'a pas fait l'objet d'un contrôle de la part des employés. Pourtant, elle avait été identifiée comme une personne présentant un risque élevé de surdose.

Dans un communiqué, le directeur de Homes First, James Facciolo, a déclaré que l'organisation était incroyablement attristée par la mort de Daisy.

Homes First est profondément engagé à fournir un espace sûr et compatissant avec autant de services de soutien que possible dans nos programmes pour aider les résidents ayant une variété de besoins complexes , peut-on lire dans un communiqué.

Nous sommes également particulièrement dévoués à travailler en collaboration avec toute personne qui souhaite plaider pour des solutions qui mettraient fin à la crise dévastatrice des opioïdes qui afflige actuellement notre pays.

Le système s’écroule rapidement

Lorraine Lam, une travailleuse de proximité de Sanctuary, a déclaré à Metro Morning que la réponse de la Ville au sans-abrisme était problématique avant la pandémie, et que tout avait empiré depuis.

Lorraine Lam est une travailleuse de proximité à Toronto. Photo : Radio-Canada / Craig Chivers/CBC News

Avant la pandémie, les gens mouraient de surdoses, les gens mouraient de froid en hiver... les abris étaient pleins. Les listes d'attente pour un logement subventionné étaient de plus de 10 ans pour une seule personne, avec plus de 80 000 personnes en attente , a déclaré Mme Lam.

Le système ne fonctionnait pas. Depuis, il s’écroule rapidement.

9199 personnes ont eu accès au système d'hébergement de la Ville en novembre, soit une augmentation nette de 252 personnes ce mois-là. Environ 250 ont été déplacées vers un logement permanent.

Selon Mme Lam, la solution au sans-abrisme passe par davantage de logements abordables. Elle se dit très critique de la décision de la Ville d’expulser les gens qui vivaient dans des campements dans des parcs, cet été.

Selon elle, plusieurs personnes ne se sentent pas en sécurité dans les refuges, en partie à cause du manque d'équipements de protection individuelle et de tests rapides.

Quand les gens ont l'impression de n'avoir aucune option, ils font ce qu'il faut pour survivre , a déclaré Mme Lam.

Dans un communiqué, la Ville de Toronto a déclaré prendre des mesures pour lutter contre les surdoses liées aux opioïdes dans le système de refuges. Parmi ces mesures, citons l'ouverture de sites de consommation supervisée, la mise en œuvre de programmes de témoignage par les pairs, l'offre de services de contrôle de qualité des drogues et l'intégration d'agents de réduction des risques.

On y souligne également les efforts déployés dans le but de promouvoir un approvisionnement sûr en opioïdes et la décriminalisation de toutes les drogues à usage personnel.

La Ville veille à ce que les personnes vulnérables puissent accéder à un abri d'urgence lorsqu'elles en ont besoin et aient de l’aide pour trouver un logement permanent aussi rapidement que possible , indique le communiqué. De janvier à novembre 2021, la Ville a aidé plus de 3100 personnes sans abri à passer du système d'hébergement à un logement permanent.

Avec les informations de CBC News