Les billets des matchs des Leafs et des Raptors annulés

Les billets pour les prochains matchs des Maple Leafs (LNH) et des Raptors (NBA) de Toronto ne seront pas honorés, a déclaré Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) dans un communiqué publié en soirée jeudi.

Maple Leaf Sports and Entertainment MLSE a confirmé qu’en raison des nouvelles restrictions sanitaires annoncées par l’Ontario jeudi, elle ne pourra honorer les billets qui ont été vendus pour les matchs présentés à l’aréna Banque Scotia.

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a annoncé de nouvelles restrictions. Les salles de concert, les arénas et les théâtres ne pourront accueillir plus de 1000 personnes et ce, à partir de vendredi.

Les Raptors doivent accueillir les Clippers de Los Angeles ce soir-là.