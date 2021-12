COVID-19 : un autre coup dur pour les restaurateurs

L’industrie de la restauration est bousculée de toutes parts depuis le début de la pandémie en mars 2020. Cette mauvaise nouvelle s’ajoute à celles que les restaurateurs ont encaissées depuis 21 mois. Cette fermeture les forcera à mettre à pied temporairement leurs employés et à revoir leur approvisionnement. Aucun échéancier n’a été précisé concernant la fin de cette mesure.

C’est la déception pour l’entreprise, mais aussi pour nos employés parce qu’à chaque fois, ce sont des mises à pied qu’on va faire parce qu’on ne peut pas garder tout le monde pour faire de la vente à emporter. Est-ce que ça marche, la vente pour emporter? Ça sauve un peu les meubles, mais les gens qui se déplacent au restaurant normalement, c’est pour une expérience , a indiqué Vlad Antonov, copropriétaire de la microbrasserie et pizzeria Hopera, située à Jonquière.

Pour David Janelle, chef-propriétaire du restaurant La Cuisine, à Chicoutimi, le fait de ne pas connaître la durée de la fermeture lui cause bien des maux de tête.

Le chef et propriétaire du restaurant La Cuisine, David Janelle, se réjouit du nombre important de réservations d’ici le début du mois de janvier. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

De fermer quelques jours, ce n’est pas si pire, mais là, de ne pas savoir exactement quand on va rouvrir, c’est toujours le casse-tête après avec les employés sur comment on va fonctionner , a-t-il mentionné.

Population résignée

Les personnes interrogées par Radio-Canada concernant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires, comme l’imposition d’un couvre-feu de 22 h à 5 h et l’interdiction des rassemblements privés, se sont plutôt résignées.

Mesures en vigueur dès le 31 décembre Couvre-feu de 22 h à 5 h;

Rassemblements privés interdits hors de la bulle familiale (sauf pour les personnes seules);

Rentrée scolaire repoussée au 17 janvier;

Restaurants fermés (sauf pour la livraison et les commandes pour emporter);

Lieux de culte fermés (à l'exception des funérailles);

Fermeture des commerces le dimanche (sauf les dépanneurs, les pharmacies et les stations-service);

Sports intérieurs interdits.

À Noël, on a tout annulé et ça va être la même chose encore au jour de l’An , a d’abord dit une dame, rencontrée au parc de la Rivière-du-Moulin de Saguenay, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

On est déjà pas mal déjà dans une bulle. On va respecter les règles puis on va suivre. D’abord que l’on peut faire du plein air. Le reste, on va se croiser les doigts pour que ça se règle le plus rapidement possible , a confié un amateur de plein air interrogé un peu plus loin.

Une autre femme a eu une pensée pour les gens qui sont seuls.

C’est plus pour eux autres que je trouve ça difficile. Moi j’ai une famille, j’ai des enfants. J’ai un conjoint , a-t-elle soutenu.

Avec les informations de Kenza Chafik