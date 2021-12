Frustration et déception chez des propriétaires de gyms gaspésiens

La situation sanitaire a contraint les salles de sport à fermer leurs portes en date du 20 décembre.

Il s'agit d'une autre tuile pour Marie-Helen Chouinard, propriétaire du gym Le Garage, à Gaspé.

Le temps des Fêtes, c’est un moment où le monde a plus de temps. Les gens vont passer plus de temps au gym et y aller de façon plus récurrente. C'est comme notre période touristique, la période du temps des Fêtes , explique-t-elle.

L’annonce de leur fermeture a été une surprise pour Mme Chouinard.

Archives Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Deux jours auparavant, le gouvernement avait annoncé d’autres mesures. Normalement, on ne fermait pas. Ç'a vraiment été un choc d’avoir cette nouvelle et de fermer encore une fois , raconte-t-elle.

Une telle fermeture représente des pertes importantes pour son établissement. Marie-Helen Chouinard loue notamment son équipement pour pallier en partie cette perte de revenu.

Elle milite aussi pour que la fréquentation d’un gym soit reconnue comme étant un sport, l’entraînement fonctionnel, et souligne la création de la Fédération québécoise des centres d’entraînement fonctionnel sportif à l'été 2021.

On a des compétitions, des fédérations, des ligues d’entraînement fonctionnel , insiste-t-elle. Selon elle, les gyms doivent cesser d'être seulement considérés comme des endroits, mais doivent être reconnus au chapitre des sports.

De bonnes résolutions à l'eau

Au Centre de santé Nutrikin de Matane, les copropriétaires Philippe Uy-Bouffard et Marie-Ève Desrosiers espéraient eux aussi profiter du mois de janvier pour consolider les activités de leur jeune entreprise.

Or, à peine un mois après son lancement, la salle de sport devait fermer.

Philippe Uy-Bouffard et Marie-Ève Desrosiers, copropriétaires du Centre de santé Nutrikin de Matane Photo : Radio-Canada

Le premier mois était à la hauteur de nos attentes, on s’attendait à ce que ça se poursuive avec le mois de janvier, mais on s’est fait un peu couper l’herbe sous le pied , lâche Marie-Ève Desrosiers.

Ça fait un mois qu'on est ouvert. Même si c’était à la hauteur de nos attentes, on n'a pas eu le temps de se faire un fonds d'argent , poursuit Philippe Uy-Bouffard.

Celui-ci regrette aussi de ne pas pouvoir profiter des bonnes résolutions du Nouvel An qui sont monnaie courante à cette période de l'année.

Au jour de l’An, les gens prennent de bonnes résolutions, donc ça amène un afflux de personnes dans les salles d’entraînement. C’est sûr que ça aurait aidé à démarrer notre entreprise , indique-t-il.

Les deux propriétaires s’attendaient à obtenir une centaine d’abonnements supplémentaires en janvier, ce qui ne se réalisera vraisemblablement pas.

Le Centre de santé Nutrikin de Matane Photo : Radio-Canada

On était en période d’inscription pour les cours de groupe. Normalement, on aurait déjà comblé toutes nos places, mais il nous restait environ 25 % de places à combler. Les gens ont arrêté de s’inscrire à cause de l’incertitude , explique Marie-Ève Desrosiers.

Selon elle, cette incertitude entourant l’ouverture et la fermeture des salles de sport n’incite pas les consommateurs à prendre un abonnement, une situation décourageante.

« On vit de la déception et du stress lié à l’incertitude du temps que ça va prendre pour rouvrir. C’est une fermeture à durée indéterminée, c’est surtout ça qui n’est pas évident. » — Une citation de Marie-Ève Desrosiers, copropriétaire du Centre de santé Nutrikin

Le jeune couple profite néanmoins de ce congé forcé pour travailler sur leur autre offre de service.

On va pouvoir offrir nos services en tant que professionnels. Moi, je suis nutritionniste, donc je vais offrir de la consultation, et Philippe est massothérapeute et kinésiologue , indique-t-elle.

Pour l'instant, aucune date de réouverture des salles de sport n’a été communiquée par le gouvernement.

Avec les informations de Perrine Bullant