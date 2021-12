Tyler Boucher a pris une grosse décision en signant son contrat d’entrée de la LNH

Boucher a récemment apposé sa signature au bas d'un contrat d'entrée de trois ans avec les Sénateurs d'Ottawa et il quittera le programme de l'Université de Boston pour se joindre aux 67's d'Ottawa, dans la Ligue de l'Ontario.

Il s'agissait là d'un geste surprenant de la part du 10e choix au total du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey LNH , qui en était à une première année à l'université.

L'ailier droit de 18 ans, qui a joué avec le Programme de développement des États-Unis, avait hâte de jouer pour les Terriers, mais après seulement quelques mois, il a décidé qu'un changement serait peut-être plus bénéfique pour lui.

En 17 matchs à l'Université de Boston, Boucher a récolté trois points et il menait l'équipe avec 34 minutes de pénalité.

Boucher passera d'abord par les Senators de Belleville, dans la Ligue américaine de hockey, avant de joindre les 67's (archives). Photo : tirée de Twitter/@Senators

Lors d'une discussion avec les journalistes à Ottawa, jeudi, Boucher a affirmé qu'il avait commencé à évaluer ses options il y a environ un mois.

Je ne voulais pas quitter à tout prix, a-t-il indiqué. C'était simplement une option à laquelle nous avions pensé avant Noël. J'étais toujours investi avec les Terriers et j'étais concentré sur la victoire. Je ne pensais pas vraiment à jouer ailleurs parce que je devais à mon équipe de me présenter chaque jour et de ne pas penser à d'autres options.

Boucher a dit que la décision de quitter l'Université de Boston avait été difficile. Surtout parce qu'il quittait ses coéquipiers.

C'est assurément la partie la plus difficile de quitter, mais j'avais l'impression que c'était la meilleure chose pour moi, a indiqué Boucher. J'y ai pensé longuement et je me sens bien avec cette décision.

Boucher s'était engagé avec l'Université de Boston il y a près de cinq ans. L'expérience universitaire n'a pas été exactement ce à quoi il s'attendait.

Je pense que j'ai vécu un peu d'adversité, a-t-il souligné. Je ne crois pas que ça s'est passé de la façon dont je l'avais envisagé, mais j'imagine que ça fait partie du hockey. Ça ne sera pas toujours rose et je sentais que ce n'était peut-être pas la meilleure situation pour moi. Je suis emballé par cette nouvelle occasion à Ottawa.

Né à Scottsdale, Tyler Boucher a également joué son hockey mineur à Philadelphie, au New Jersey et au Connecticut (archives). Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Boucher a récemment reçu un test positif à la COVID-19 et il ne devrait pas voyager au Canada avant le 6 janvier. Son père, Brian, est un ancien gardien de la LNH et il a lui aussi été déclaré positif au virus.

Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, a rencontré les médias plus tôt cette semaine pour annoncer la signature et il a noté que l'équipe avait hâte de la voir jouer dans la Ligue de l'Ontario.

Chaque équipe et chaque situation peuvent être bonnes, a soutenu Dorion. Nous avons eu des joueurs au niveau universitaire qui se sont très bien développés. Tu dois évaluer chaque situation de façon individuelle. Quand tu regardes un jeune comme Tyler Boucher, avec la façon dont il joue, le hockey junior majeur est peut-être une meilleure option.

Jouer avec les 67's devrait offrir à Boucher une occasion de se familiariser avec la ville d'Ottawa et de faciliter ses communications avec les dirigeants des Sénateurs.