Retour du couvre-feu et fermeture des restaurants : un coup dur en Estrie

Après une autre journée record de nouveaux cas, le gouvernement du Québec a notamment réinstauré un couvre-feu entre 22 h et 5 h et repoussé la rentrée scolaire en présentiel au 17 janvier pour les élèves du primaire et du secondaire.

Les rassemblements privés seront aussi limités aux occupants d’une même résidence, et les restaurants devront fermer leur salle à manger et seulement effectuer des commandes à emporter.

Cette dernière directive représente un autre coup dur pour les restaurateurs de la région.

On était déjà fermés pour des cas de COVID au restaurant. On était supposés rouvrir le 4 janvier, donc ça implique toute une restructuration , remarque Luc Laplante, le propriétaire du resto-bar Chez Stanley.

Je trouve ça vraiment ridicule, les mesures adoptées présentement, de fermer les restaurants, mais qu’ils ne ferment rien d’autre. Le variant Omicron est pas mal plus facile à attraper partout, donc je ne crois pas que les restaurants sont la cause [de la montée des cas] , déplore-t-il.

« J’ai vraiment peur de perdre des employés dû à un acharnement sur les restaurants et les bars. » — Une citation de Luc Laplante, propriétaire du resto-bar Chez Stanley

Le directeur de la succursale Siboire Jacques-Cartier Christian Gouin indique quant à lui que son équipe avait anticipé une telle annonce.

La dernière option que nous on souhaitait, c’était de devoir refermer , reconnaît-il toutefois.

Dans nos opérations, la dernière chose qu’on veut, c’est de mettre du personnel à pied. On s’est entraîné dans les derniers mois et les dernières années à se mettre en mode take-out, donc c’est la première action qu’on va mettre en place pour réduire l’impact sur nos employés , indique-t-il.

Les salles à manger devront rester fermées. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Pour Talal Elmir, propriétaire du restaurant le Sultan à Sherbrooke, cette option n’est cependant pas rentable. Rencontré jeudi après-midi avant l’annonce de François Legault, il a souligné qu’il ne comptait pas ouvrir ses portes pour effectuer de la livraison.

Les compagnies qui font des livraisons chargent 30%, plus 15% de taxes. On perd beaucoup d’argent. Dans le centre-ville, il n’y a pas d’école, tous les bureaux sont fermés, c’est vide, c’est une ville-fantôme. Servir 10 ou 15 personnes par midi, c’est mieux de fermer , se désole-t-il.

Des résidents partagés

Radio-Canada a parlé à de nombreux Sherbrookois dans les rues jeudi après-midi. Plusieurs d’entre eux avaient des réactions partagées quant à un éventuel resserrement des mesures sanitaires.

Ariane, une jeune femme rencontrée dans le centre-ville, s’est notamment demandé où ça allait, tout ça .

Elle a aussi indiqué qu'un nouveau couvre-feu laissait un goût amer dans la bouche et représentait un retour en arrière assez décourageant. On fait tout plein de trucs, et ça ne sert à rien, je trouve , a-t-elle remarqué.

Un important rappel pour les personnes victimes de violence conjugale

Malgré le retour du couvre-feu, la directrice adjointe de la maison d’hébergement la Méridienne Annie Pilon rappelle aux personnes en situation de violence conjugale qu’elles ont toujours le droit de sortir d’un milieu de vie dangereux, peu importe l’heure de la soirée ou de la nuit.

Il faut que les femmes sachent que ça ne s'applique pas à leur situation si elles doivent quitter la maison où elles vivent présentement pour se réfugier en maison d'hébergement, martèle-t-elle. Elles peuvent quitter leur maison pour s'en venir dans une ressource, en tout temps, peu importe l'heure du couvre-feu.

La priorité, c'est la sécurité des femmes et des enfants, et le réseau des maisons d’hébergement, peu importe le couvre-feu, est ouvert 24/7, et on est prêt à recevoir en tout temps , souligne-t-elle.

Un retour en classe sécuritaire

Dans la foulée des annonces de Québec hier pour freiner la COVID-19, les écoles de la province resteront fermées au moins jusqu'au 17 janvier dans l'ensemble des régions. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le gouvernement invite les établissements qui le peuvent à poursuivre les apprentissages en ligne avant le retour en présence. Cette mesure n’est toutefois pas accueillie de manière positive par le syndicat de l’enseignement.

À toutes les fois que l'on ferme les classes et que l'on envoie des gens en télé enseignement, à chaque fois, c'est un problème pour plusieurs des élèves, explique le président du syndicat de l’enseignement de l’Estrie, Richard Bergevin. Particulièrement pour ceux qui ont des difficultés, particulièrement pour les milieux défavorisé .

Richard Bergevin salue l’initiative de reporter le retour en classe, mais s'attend à plus d'efforts de la part du Ministère de l'éducation pour un retour en classe sécuritaire.