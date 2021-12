Les nouvelles mesures du gouvernement Legault ne font pas l’unanimité

C'est un choc : c'est en ces mots que Martin Vézina, de l'Association Restauration Québec (ARQ) a qualifié, au cours d'une entrevue avec Radio-Canada, la fermeture des salles à manger des restaurants.

C'est aussi une situation difficile , martèle-t-il avant de rappeler que certains exploitants sont obligés de liquider leurs inventaires d'ici demain à 17 h . Et d'annoncer plusieurs mises à pied dans les jours à venir dans le secteur de la restauration.

Chez les parents d'élèves, l'heure est à la frustration et de l' inquiétude , dit Kevin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec, qui ne veut pas entendre le mot possible employé par M. Legault en ce qui concerne l'enseignement à distance.

Pour lui, l'école à la maison doit être réelle et généralisée à tous les élèves du Québec. M .Roy n'est toutefois pas contre la décision de repousser le retour en classe en présentiel le 17 janvier.

« Ça fait deux ans que nous sommes en pandémie, les écoles doivent absolument être prêtes à donner de l'enseignement en ligne le plus rapidement possible quand on décide d’une fermeture. Et non de dire qu'il y en aura si c'est possible. »