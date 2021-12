Ron Schuler n’est plus ministre après des mois de silence sur son statut vaccinal

Reg Helwer prend la relève en tant que ministre de l'Infrastructure du Manitoba et conservera son poste de ministre responsable de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba, indique le communiqué de presse.

Le communiqué ne mentionne pas la raison de ce changement, mais M. Schuler était sous les feux de la critique au cours des derniers mois, lui qui refusait de dévoiler son statut vaccinal.

Il soutenait que sa décision de ne pas divulguer son statut vaccinal relève du domaine privé et qu'elle découle d'une liberté civile qui doit être protégée.

À ce jour, le député progressiste-conservateur de la circonscription de Springfield-Ritchot n'a toujours pas dit s'il était vacciné.

Toutefois, lors d'une conférence de presse plus tôt ce mois-ci, la première ministre a affirmé qu'il l'était, lorsqu'elle a confirmé que tous les députés progressistes-conservateurs avaient été vaccinés. Elle a fait cette déclaration en marge d'une nouvelle directive, entrée en vigueur le 15 décembre, qui veut que tout visiteur, employé et député qui accède au palais législatif soit vacciné.

Dans un micromessage publié jeudi sur Twitter, M. Schuler a semblé commenter son retrait du cabinet. La liberté a son prix, aujourd'hui j'ai payé pour la mienne , a-t-il écrit.

Dans un courriel en réponse aux questions de CBC/Radio-Canada, le bureau de la première ministre indique s'attendre à ce que le cabinet montre l'exemple et fasse de même , au moment où le gouvernement demande aux Manitobains d'intensifier leurs efforts et de faire tout ce qui est possible pour aider à limiter la propagation de la COVID-19, notamment en se faisant vacciner, en limitant les contacts et en suivant les ordonnances sanitaires .

Mme Stefanson a tenu à remercier Ron Schuler pour ses plus de cinq ans de service en tant que ministre .

Le communiqué de presse indique qu'un remaniement ministériel est toujours attendu au cours de la nouvelle année.