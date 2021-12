Dans les Rocheuses, le tourisme est grippé à cause de la météo

Tourisme et froid extrême ne font pas bon ménage. Les villes touristiques de l’ouest de l'Alberta voient les activités de plein air s'annuler les unes après les autres. Les touristes se font plus rares dans les restaurants et les hôtels. L'industrie, de son côté, attend impatiemment de voir les températures remonter.

Même si l'alerte de froid extrême ne concerne pas Canmore ce jeudi, un facteur éolien avoisinant parfois les -30 ne donne pas envie aux visiteurs de se déplacer pour manger au restaurant Chez François.

Pour son propriétaire, Jean-François Gouin, la situation était prévisible. Je ferais la même chose, avoue-t-il. Les routes sont glissantes. On vient dans les Rocheuses pour faire du ski alpin ou du ski de fond, mais à -35, c'est trop dangereux.

Ce restaurateur, originaire du Québec, réduit le nombre de serveurs en poste au minimum et s'adapte au jour le jour, en fonction du thermomètre. Exception faite pour le premier matin de 2022 : Chez François ouvrira à 9 h comme chaque année.

Jean-François Gouin est propriétaire du restaurant Chez François. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

« On devrait avoir des gens. Normalement, c'est ma plus grosse journée de l'année. » — Une citation de Jean-François Gouin, propriétaire du restaurant Chez François

Pour sentir le pouls du tourisme local, il s'informe quotidiennement du nombre de réservations maintenues à l'hôtel d'à côté, le Quality Resort Chateau Canmore.

Donna Trautman, responsable des lieux, a vu jeudi matin sur son ordinateur qu’une réservation pour huit nuits n’est soudainement plus d’actualité.

Les touristes se rendent à Canmore pour s'adonner aux sports d'hiver. Photo : Radio-Canada

On a eu un nombre considérable d'annulations ce mois-ci , dit-elle, et beaucoup d'entre elles sont liées au grand froid, selon les commentaires laissés par les clients perdus.

Plus de 300 réservations ont été annulées ces deux dernières semaines. Environ 80 % d’entre elles sont survenues pendant l’épisode de froid extrême dans la région , estime Donna Trautman.

Au lieu d’être complet comme en temps normal, son hôtel est rempli à 60 % seulement. Les gens ne veulent pas skier, admet la gestionnaire. Dans ces conditions, c’est difficile de faire quoi que ce soit .

Les chiens de traîneaux, eux aussi au ralenti

À cause du froid extrême, la station de ski Sunshine a fermé le dimanche 26 décembre. L’industrie des excursions en traîneau à chiens a également été perturbée. L’entreprise Kingmik a cessé ses activités pendant deux jours, avant de reprendre doucement.

Depuis le 26 décembre, nous accueillons seulement des clients pour les expéditions de midi et 14 h pour opérer au moment le plus chaud de la journée , explique Megan Routley, directrice générale de Kingmik.

Au lieu de trois expéditions par jour, l'exploitant Kingmik n'en fait que deux. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Elle veut éviter aux touristes d’attraper des engelures pendant une promenade en traîneau et apaiser les conditions de travail pour ses employés qui sont à l'extérieur toute la journée.

En ajoutant les restrictions sanitaires liées à la pandémie, la fin d’année semble plus morose que jamais dans les Rocheuses.

Les spectacles nocturnes de sons et lumières Nightrise sur le sommet Sulphur, dans le parc national Banff, sont annulés du 24 au 31 décembre.

Une poignée d'événements maintenus

Banff et Canmore ont rayé du calendrier la majorité des événements extérieurs prévus pour le Nouvel An.

C’est une décision prise pour assurer la sécurité et préserver la santé des touristes, des artistes et des bénévoles. Nous n’avions pas prévu de plan B à l'intérieur à cause de la COVID-19, explique Jason Darrah, directeur des communications pour la Ville de Banff. C’est la première fois que l’on annule tout.

Certains spectacles programmés pour le 31 décembre dans les rues de Banff auront lieu sur Internet. Pour la chanteuse Alanna J Brown, le froid extrême porte un coup dur au mois le plus important de son activité.

Alanna J Brown lors d'un concert à Banff en 2020. Photo : Alanna J Brown

Je devais jouer plusieurs fois par jour pendant trois semaines. Tout est annulé à cause de la météo. Je comprends, c’est impossible de jouer de la guitare quand il fait -15 degrés. À la place, je vais passer plus de temps avec mon enfant d’un an , prévoit l’artiste originaire de l’Ontario.

Au Millennium Park de Canmore, une fête très attendue avec un orchestre et des activités familiales a connu le même destin. Seul le feu d’artifice de 22 h est maintenu.

Les curieux qui souhaiteraient en avoir plein les yeux peuvent également se rendre à la station de ski Castle Mountain qui ouvrira spécialement jusqu’à 20 h le 31 décembre et clôturera la journée par un feu d’artifice à 21 h.