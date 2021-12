La culture en 2021 : une année sous le signe de la résilience au Manitoba

Cinq événements ont retenu l'attention, notamment sur la scène culturelle francophone.

Ouverture d’un pavillon consacré à l’art inuit

Le nouveau pavillon du Musée des beaux-arts de Winnipeg consacré à l’art inuit met à l’honneur la diversité en présentant la plus grande collection d’art inuit au monde, avec ses 14000 œuvres.

Qaumajuq a ouvert en mars 2021. Le nom du pavillon est un mot inuktitut qui signifie c’est brillant, c’est lumineux , un clin d'œil à la lumière qui pénètre dans le bâtiment conçu par l’architecte Michael Maltzan.

Les puits de lumière sont nombreux sur le toit de l'édifice, ils peuvent ainsi illuminer la galerie principale. Photo : Radio-Canada / Source : Radio-Canada / Lindsay Reid

Le retour à la scène en théâtre et en musique

L’automne 2021 a été marqué par un retour à la scène pour le théâtre et les concerts.

Ainsi, la pièce de théâtre L'article 23 et sa suite a marqué la réouverture du Théâtre Cercle Molière au public pour la première fois depuis le début de la pandémie. Le texte original datant des années 1980 a été actualisé. La mise en scène a été assurée par Laura Lussier.

La communauté francophone s’est retrouvée avec bonheur autour de ce spectacle qui s’intéressait à la question linguistique en contexte minoritaire.

Le Théâtre Cercle Molière. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Le 15 octobre 2021, c'était au tour du Gala Franco 150 d’être célébré, avec un an de retard, au Centre culturel franco-manitobain.

Le français était à l’honneur avec un grand spectacle rassemblant, entre autres, la famille Campagne, Daniel Lavoie, Rayannah, Willows, Gerry et Ziz et Alpha Toshineza. Toute la scène locale et la communauté ont célébré ensemble les 150 ans de la francophonie au Manitoba et le retour de la musique sur scène.

Scène de fin du spectacle Gala Franco 150 au Centre culturel franco-manitobain, le 15 octobre 2021 Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Une série télévisée consacrée à Gabrielle Roy

En décembre, la vie de l’écrivaine originaire de Saint-Boniface, Gabrielle Roy, était mise de l'avant et portée au petit écran.

L’Acadienne Renée Blanchar signe et réalise Le monde de Gabrielle Roy, une série diffusée sur la plateforme Tou.TV de Radio-Canada.

Les huit épisodes de la série sont disponibles en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA depuis le 16 décembre. Photo : Radio-Canada

La série tournée à l’été au Manitoba raconte l’enfance de la célèbre autrice dans les années 1920.

Au travers des yeux d’une petite fille de 10 ans, on découvre les enjeux de l’époque comme le féminisme, la francophonie en situation minoritaire ou encore l’immigration vers l’Ouest canadien… des thématiques qui résonnent toujours aujourd’hui.

Un concert à la cathédrale de Saint-Boniface pour terminer l’année

Pour clore l'année culturelle, un spectacle soulignant les 75 ans de CKSB a eu lieu à la mi-décembre. Le spectacle conçu par Léo Dufault célèbrait 75 années de radio en français dans l'ouest canadien.

Une centaine de personnes se sont retrouvées dans la cathédrale de Saint-Boniface. Elles ont assisté durant plus de trois heures à un spectacle rassemblant des anciens de CKSB ainsi que la communauté artistique locale. On y a entendu Suzanne Kennelly, Alpha Toshineza, Gérald Laroche, Andrina Turenne, Véronique Demers, Marie-Josée Dandeneau, le chanteur juif Len Udow et bien d’autres encore.