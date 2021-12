Le Manitoba se prépare à une vague d’hospitalisations

Les autorités sanitaires au Manitoba anticipent une hausse des hospitalisations au cours des prochaines semaines et se préparent à accueillir ce flux de patients.

Le président-directeur général de Soins communs Manitoba, Adam Topp et l’infirmière en chef Lanette Siragusa ont rencontré les médias, mercredi après-midi, pour faire le point sur la situation dans les hôpitaux.

Ce matin, 190 patients atteints de COVID-19 étaient hospitalisés, ce qui est le plus haut total depuis la troisième vague de la pandémie , a déclaré Mme Siragusa.

Depuis la semaine dernière, ajoute-t-elle, les hôpitaux ont vu une hausse de 32 % des admissions de patients atteints de COVID-19.

M.Topp indique que plusieurs des patients admis ont besoin d’un lit, donc la demande pour des lits augmente même s'il ne s'agit pas toujours de lits situés dans des unités de soins intensifs.

Il y a des gens qui sont hospitalisés parce qu’ils ont la COVID-19, mais leur état ne requiert pas de soins aigus ou de soins intensifs parce que les vaccins les protègent des pires effets de la maladie , explique-t-il.

Il y a actuellement 113 lits de soins intensifs en service au Manitoba, a précisé M. Topp, et d’autres seront ouverts au besoin au cours des prochaines semaines. Jeudi matin, 96 patients qui ne souffrent pas nécessairement de COVID-19 se trouvaient dans ces lits, a indiqué Mme Siragusa.

Pour répondre à la demande, Adam Topp affirme que la province travaille à augmenter la capacité des établissements, ce qu’il appelle la capacité rouge .

Il y a eu 147 patients transférés jusqu'ici

M. Topp explique que des patients sont transférés ailleurs en province pour obtenir des soins.

À ce jour, 147 patients ont été transférés de Winnipeg vers des établissements situés ailleurs dans la province, dont 40 la semaine dernière. Sept patients atteints de COVID-19 ont été déplacés à Brandon.

On sait que c’est difficile pour les familles, surtout pendant le temps des fêtes. Notre but, c’est de maximiser les capacités alors qu’on gère la pandémie , dit Adam Topp.

Au sujet de transferts possibles de patients vers d'autres provinces, M. Topp a déclaré ne pas anticiper d’aide d’autres provinces alors qu’elles aussi doivent gérer une hausse des hospitalisations . Le Manitoba, dit-il, se prépare à répondre à ses besoins par lui-même .

L'infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa. Photo : Radio-Canada

Le programme de soins externes virtuels est étendu

La province a également étendu à trois autres établissements son programme de soins externes virtuels contre la COVID-19.

Ce programme permet aux patients atteints de COVID-19 de recevoir des soins à domicile, notamment de l’oxygène. Plus tôt cette semaine, le programme a admis son 400e patient.

Les établissements qui se joignent au programme sont l’hôpital Portage District General Hospital, le Centre de santé régional Bethesda et le Centre de santé Boundary Trails. Ils se trouvent tous dans la région sanitaire de Santé Sud.

Visite limitée dans les foyers de soins et les hôpitaux

Par ailleurs, les visites pour socialiser dans les hôpitaux et les foyers de soins prolongés sont désormais interdites.

Lanette Siragusa inique que la province tente ainsi de limiter la propagation de la COVID-19 et les risques d’hospitalisation.

Seules les visites des soignants et des aidants naturels sont autorisées.

Plus de 400 travailleurs de la santé infectés

Un total de 418 travailleurs de la santé ont été déclarés positifs à la COVID-19 la semaine dernière au Manitoba, a indiqué Lanette Siragusa. C'est près de sept fois le nombre de cas observés la semaine précédente.

Ce nombre comprend 96 infirmières et étudiants en soins infirmiers et 49 médecins et médecins en formation.

Les autres cas sont relatifs à d'autres professionnels de la santé comme du personnel paramédical et ceux du système médical d'urgence, ainsi que divers membres du personnel de soutien qui pourraient ne pas interagir régulièrement avec les patients.

Ceci est un rappel très puissant pour tout le monde, y compris pour le personnel de santé, d'obtenir la troisième dose de vaccin dès qu'il leur est possible de le faire , a lancé l'infirmère en chef de Soins communs.

Bien que cette augmentation soit significative, les derniers cas parmi les travailleurs de la santé sont proportionnels à l'augmentation du nombre de cas dans la population manitobaine, a précisé Adam Topp lors du breffage technique qui précédait la conférence de presse.

Il indique que d'autres changements pourraient devenir nécessaires au cours des prochaines semaines, tels que des reports ou des annulations de chirurgies, et que la province n'a pas développé, à ce jour, de protocole spécifique en cas de délestage.