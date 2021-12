589 nouveaux cas de COVID-19 et 4 décès supplémentaires en Saskatchewan

La Saskatchewan enregistre 589 nouveaux cas de COVID-19 et déplore le décès de quatre personnes dans les dernières 24 heures.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan (Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA ) fait état de 2176 cas considérés comme étant toujours actifs.

Jeudi, la province comptait 79 personnes hospitalisées, dont 14 patients admis aux soins intensifs.

Sur les 79 patients, 47 (soit 59,5 %) n’étaient pas complètement vaccinés.

À Saskatoon, on enregistre 242 nouveaux cas. C’est le plus grand nombre de personnes atteintes de COVID-19 jeudi dans la province.

Regina vient en deuxième position avec 137 nouveaux cas.

Par ailleurs, la province a identifié 1172 cas du variant Omicron, dont 117 cas confirmés. À cela s’ajoutent 1055 cas probables qui ont été testés positifs et sont en attente de confirmation.

La majorité des cas d'Omicron se trouvent dans des centres provinciaux, avec 50 cas confirmés et 345 cas probables dans la zone de Regina et 44 cas confirmés et 383 cas probables dans la région de Saskatoon.

Au total, il y a eu 84 446 transmissions du virus dans la province depuis le début de la pandémie et 955 personnes sont décédées des suites de la maladie.

La campagne de vaccination se poursuit avec 1751 nouvelles doses administrées, ce qui porte à 1 798 358 le nombre total de vaccinations.