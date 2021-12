Le village alpin du club Tobo-Ski s’agrandit

Le village alpin du club Tobo-Ski de Saint-Félicien est en mode expansion. Une vingtaine de nouveaux chalets seront construits au printemps prochain. Et devant l’engouement suscité par ce nouveau développement, d’autres terrains pourraient être mis en vente au cours des prochains mois.

La majorité des terrains disponibles pour la phase deux, qui a débuté en 2019, ont trouvé preneur. Les prochaines phases s'étendront jusqu’en 2025.

L'engouement s'est vite fait sentir chez les gens. On en a vendu un peu à des gens de l'extérieur qui viennent de passage à Saint-Félicien, qui ont de la famille. Alors aujourd'hui, on a à peu près, je vous dirais, 26 terrains de vendus, de promesses de vente, d'achats , déclare le promoteur du village alpin Tobo-Ski, Martin Demers.

Le promoteur du village alpin du club Tobo-Ski, Martin Demers, sent un engouement pour le nouveau développement du projet. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

En achetant l’un des terrains sur le village, les propriétaires ont dû s’engager à respecter certaines règles pour la construction de leur future résidence secondaire.

Dans cette phase-là (la deuxième), on a fait un genre de développement architectural où on a limité la grandeur du chalet. Alors le maximum que quelqu'un peut bâtir, c'est mettons 100 mètres carrés, ça veut dire 1000 pieds carrés. On a essayé de limiter pour ne pas trop déboiser le terrain. Alors les terrains sont assez grands, ils ont 20 000 pieds carrés , explique Martin Demers.

Une nouvelle offre qui était attendue

Les dirigeants du centre Tobo-Ski se réjouissent de l'engouement pour ces terrains situés à quelques pas des pistes de ski et de vélo. Été comme hiver, ils pourront être habités ou offerts en location.

Faut comprendre que l'offre d'hébergement est très restreinte autour du Tobo-Ski. On avait évidemment le chemin de la Montagne qui regroupait des maisons, vraiment des assez grosses maisons, mais là on va répondre à un autre besoin au niveau de la villégiature et donc à de la nouvelle clientèle potentielle pour le centre Tobo-Ski , souligne le coordonnateur des loisirs à la Ville de Saint-Félicien, Simon Ouellet.

Les phases d'agrandissement du village alpin sont bien visibles près du chalet principal. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Les prochaines phases du projet pourraient permettre d'attirer encore plus d'amateurs de plein air dans la ville du Lac-Saint-Jean.

C'est clair qu'un nouveau développement autour du Tobo-ski, c'est vraiment de bon augure pour nous. On s'entend que ça permet à nos utilisateurs d'être à deux pas des pentes et des pistes donc on s'assure du même coup une achalandage supplémentaire , ajoute Simon Ouellet.

D'après des informations de Philippe L'Heureux