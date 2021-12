La vague de froid blesse un nombre record de colibris d’Anna en Colombie-Britannique

La vague de froid extrême qui s’est abattue sur la Colombie-Britannique fait des ravages sur le colibri d'Anna. Quinze colibris d'Anna blessés ont été déposés, mardi, à la Wildlife Rescue Association of B.C. Un nombre record pour une seule journée.

Depuis que la température a chuté, nous constatons toutes sortes de blessures : des oiseaux gelés dans des bancs de neige, des langues gelées sur des mangeoires à oiseaux ou même de pattes ou d'ailes gelées sur différentes surfaces , a affirmé Jackie McQuillan, la responsable du centre de soutien de la Wildlife Rescue Association de la Colombie-Britannique.

Vous devez être vraiment vigilant pour empêcher ces mangeoires de geler , ajoute-t-elle.

Des mangeoires créatives

De nombreux citoyens ont d'ailleurs profité des réseaux sociaux pour publier des suggestions pour venir en aide au plus petit oiseau de la province.

Ceux-ci utilisent des chaussettes en laine, des chauffe-mains, ou encore des lumières de Noël pour éviter que des cristaux de glace commencent à se former là où les oiseaux mettent leur langue pour boire l'eau sucrée.

Les températures hivernales ont tout de même glacé cette chaussette, devenue solide en quelques heures, selon la publication de CJ Wood. L'internaute a également proposé l'utilisation d'un chauffe-main rechargeable. Photo : Intagram/CJWood

Du papier d'aluminium et une lampe sont utilisés ici pour réchauffer cette mangeoire. Photo : reddit/u:mysticwriting

Les décorations de Noël peuvent avoir une double utilité en réchauffant cette mangeoire à colibris. Photo : reddit/u_robertomako

Il est également recommandé de placer la mangeoire dans un endroit protégé, à l'abri des intempéries et à proximité de la maison, selon Jackie McQuillan.

Une autre astuce consiste à avoir deux mangeoires, l'une à l'intérieur de la maison, pleine et prête à être échangée lorsque la seconde gèle, à l'extérieur.

S’occuper d’un colibri en torpeur

Dans certains cas, les colibris qui peuvent sembler proches de la mort sont en fait entrés dans un état naturel de torpeur, une sorte d'hibernation, qui les aide à survivre aux températures glaciales.

Selon l'experte en colibris Alison Moran, toute personne qui trouve un colibri qui ne bouge pas ne doit jamais supposer qu'il est mort.

Nous ne voulons pas que les gens les enterrent , soutient la directrice du projet Colibris du Rocky Point Bird Observatory.

Mettez-le dans une petite boîte, gardez un œil dessus, vérifiez toutes les demi-heures, mais gardez-le à l'extérieur, car s'il s'envole, vous n'aurez pas à essayez de l'attraper dans la maison , explique-t-elle.

Le colibri d'Anna est la seule des cinq espèces de la Colombie-Britannique qui ne migre pas en hiver. Photo : Radio-Canada / Karin Larsen

Les colibris non migrateurs dépendent de ces mangeoires et peuvent mourir de faim si elles restent vides ou si elles gèlent, selon la SPCA. L'organisme suggère de ne pas installer de mangeoire si l'on n'est pas prêt à les nettoyer et à les entretenir.

Pour le nectar, Alison Moran conseille de ne pas dépasser les quantités de sucre et s'en tenir au mélange recommandé d'un volume de sucre blanc pour quatre volumes d'eau.

La saison de reproduction du colibri d'Anna commence en janvier, une autre raison pour laquelle il est important de les aider à survivre pendant les mois les plus froids.

