Deux morts et un sommet de 572 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Il s’agit du total le plus élevé pour une seule journée, dépassant largement le bilan de 486 nouveaux cas communiqué la veille.

Le nombre de cas actifs recensés dans la province atteint aussi un niveau record, avec 2840.

On estime qu’Omicron est maintenant le variant dominant dans la province , a déclaré jeudi dans un communiqué la ministre provinciale de la Santé, Dorothy Shephard.

Les 572 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 140

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 219

Zone 3 (région de Fredericton) : 89

Zone 4 (région d'Edmundston) : 46

Zone 5 (région de Campbellton) : 8

Zone 6 (région de Bathurst ) : 33

) : 33 Zone 7 (région de Miramichi) : 37

Elle affirme que le nombre d’infections va continuer à augmenter, en raison de la transmissibilité élevée de ce variant.

Deux autres décès

Dans les régions de Saint-Jean et de Fredericton, deux septuagénaires sont morts de la COVID-19, indique jeudi le ministère de la Santé.

Il y a maintenant eu 150 décès attribuables à la COVID en 2021 au Nouveau-Brunswick, et 159 au total depuis le début de la pandémie.

Toujours une quarantaine d’hospitalisations

On compte jeudi 40 patients atteints de la COVID dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick.

De ce nombre, 16 sont aux soins intensifs et 11 sont sous respirateur artificiel, aussi appelé ventilateur.

Treize de ces 40 patients ont moins de 60 ans, mais aucun n’a moins de 20 ans.

La ministre Dorothy Shephard a réitéré que le réseau de la santé du Nouveau-Brunswick se préparait à l’éventualité d’une rapide augmentation du nombre d’hospitalisations, ainsi qu’à la possibilité qu’un plus grand nombre de travailleurs de la santé soient en congé de maladie .

Elle demande aux citoyens de ne pas se rendre à l’urgence, sauf en cas d’absolue nécessité .

Mercredi, la ministre Shephard disait que l'on vérifiait dans le système de santé s'il existe des services qui peuvent être réduits davantage .

Recommandations pour le jour de l'An

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province, implore par ailleurs aux Néo-Brunswickois de s’en tenir à des célébrations d’envergure modeste pour le Nouvel An.

Veuillez vous limiter à de petits rassemblements avec les membres de votre ménage ou les gens qui font partie de vos mêmes 10 contacts , recommande la Dre Russell, jeudi.

Visites suspendues, expositions possibles dans des hôpitaux de Vitalité

En raison d’une possible exposition au virus , les personnes de soutien désignées ne pourront plus visiter ou accompagner les patients de certaines unités de soins, a indiqué jeudi le réseau de santé Vitalité.

Cette interdiction est en vigueur jusqu’à nouvel ordre aux endroits suivants :

Unité des anciens combattants de l’Hôpital régional de Campbellton;

Unité de réadaptation (3F) du Centre hospitalier universitaire CHU Dumont, à Moncton;

Dumont, à Moncton; Unité de médecine (2e ouest) de l’Hôpital régional Chaleur, à Bathurst ;

; Unité des soins intensifs de l’Hôpital régional Chaleur, à Bathurst .

Le réseau de santé Vitalité a aussi indiqué que des gens auraient pu être exposés au virus à l'urgence de l'Hôpital régional d'Edmundston le 23 décembre entre 16 h et minuit, et le 29 décembre entre midi et 20 h.

L'urgence demeure ouverte.