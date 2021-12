COVID-19 : Chaudière-Appalaches cesse ses transferts de patients

Le CISSS de Chaudière-Appalaches met fin aux transferts de patients atteints de la COVID-19 vers le réseau de la Capitale-Nationale ou de toutes autres régions afin d'éviter de les surcharger à leur tour. Pour répondre à la demande, le nombre de lits sera augmenté dans les hôpitaux sur ce territoire, d'autant plus que le ministère de la Santé n'impose plus de cibles aux établissements.

Voyant tous ses lits dédiés à la COVID-19 occupés en début de semaine, soit 23 lits réguliers et 10 lits de soins intensifs, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches avait planifié, mardi, des transferts d'usagers vers le CHU de Québec.

Cette pratique a pris fin moins de 36 heures après son entrée en vigueur.

Depuis hier [mercredi] après-midi, nous ne transférons plus de patients vers d'autres régions pour préserver la capacité hospitalière des autres régions, qui diminue aussi de leur côté et pour éviter d'avoir à transférer des usagers dans des régions encore plus éloignées , a indiqué jeudi une porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches, Geneviève Dion.

C'est donc dire que l'organisation va libérer d'autres lits afin d'accueillir l'ensemble des malades. Il n'y a plus de cibles ministérielles de nombre de lits COVID en vigueur , note-t-on au passage.

Prolonger l'horaire des Fêtes

Composant avec une pénurie de personnel, notamment parce que plus de 560 travailleurs de la santé sont sur la touche en raison de la COVID-19, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS va maintenir sa diminution de services en vigueur pour la période des Fêtes.

Nous allons prolonger le ralentissement normal des activités relié au temps des Fêtes jusqu'au 10 janvier 2021. On ravisera par la suite, selon la hausse des hospitalisations, le cas échéant , affirme Mme Dion. Cela nous permettra de récupérer ainsi de la main-d'œuvre des secteurs qui seront en prolongation de ralentissement du temps des Fêtes, vers les soins COVID.

Plus tôt cette semaine, le CISSS avait aussi mentionné que du délestage de chirurgies ou autres activités pourrait survenir au cours des prochaines semaines.

Hospitalisations COVID-19 dans Chaudière-Appalaches Hôpital de St-Georges: 19 (trois soins intensifs) Hôtel-Dieu de Lévis: 16 (six soins intensifs) Hôpital de Thetford: 7 (trois soins intensifs) Hôpital de Montmagny: 6 Total : 48 hospitalisations

Source : CISSS de Chaudière-Appalaches

Dans la Capitale-Nationale, un total de 45 hospitalisations sont confirmées au CHU de Québec, dont 8 personnes aux soins intensifs. On compte aussi 14 hospitalisations à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, dont 2 aux soins intensifs.

Avec la collaboration de Kassandra Nadeau-Lamarche