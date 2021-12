Des travailleurs de la santé asymptomatiques de retour au travail en Estrie

C'est ce que confirment deux syndicats de travailleurs qui ont pris part à une rencontre avec la direction de l'établissement en début d'après-midi. Ces employés asymptomatiques, principalement des infirmières, en sont à leur septième jour d'isolement.

Une évaluation téléphonique a été menée avant leur retour. En tout, 48 employés ont été rappelés, et 21 sont revenus au travail.

Selon un communiqué de presse envoyé par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS, 826 travailleurs sont présentement retirés du travail en raison de la COVID-19.

Alors que les lits d’hospitalisation sont occupés à 100 % dans les centres hospitaliers du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, y compris les lits dédiés à la COVID-19, que plus de 800 employés sont absents du travail en raison de la COVID-1 et que la propagation du virus n’a jamais été aussi importante dans la communauté, l’établissement appliquera la directive [...] permettant à certains employés atteints de revenir au travail, selon certaines conditions , indique l'établissement de santé.

Dans une note interne envoyée le 29 décembre aux gestionnaires et aux médecins du CIUSSS de l'Estrie - CHUS dont Radio-Canada a obtenu copie, il est stipulé que la levée des isolements tiendra compte du type d'exposition, des résultats d'analyse de laboratoire ainsi que du statut vaccinal du travailleur.

La note précise aussi que les travailleurs de retour avant la fin de leur période d'isolement devront notamment surveiller leurs symptômes pendant deux semaines et assurer un auto-isolement strict lorsqu'au travail , en évitant par exemple de manger ou de prendre des pauses avec une personne qui n'a pas été retirée .

Devant ces nouvelles directives, les syndicats déplorent un manque d'informations. Ils ignorent notamment dans quels départements et dans quelles unités se trouvent les employés de retour au travail.

On ne sait pas si les gens sont revenus dans des unités où il y a des éclosions, on ne sait pas quelles conditions sont mises en place pour le retour de ces travailleuses-là , soutient Sophie Séguin, la présidente du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Elle dit par exemple ignorer si des masques N95 ont été offerts aux unités qui comptent des membres atteints de la COVID-19.

« On voit mal une travailleuse qui revient COVID positive, que ses collègues ne le savent pas, et qu'elles n'ont pas de N95 en plus pour pouvoir se protéger. C'est inacceptable. »