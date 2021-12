André Lapointe souhaite que 2022 soit une meilleure année pour l’ACFR

L’Association canadienne-française de Regina ACFR a dû composer avec le retour de ses activités en présentiel en 2021, mais aussi avec les défis liés aux vagues successives de la pandémie.

André Lapointe note que le retour des activités en présentiel de l’organisme a été miné par le nombre croissant des cas de COVID-19.

On a été obligé d’arrêter pour un temps , dit-il.

Un événement qui devait se produire en présentiel dans l’école Monseigneur de Laval, où l’Association canadienne-française de Regina ACFR loue des locaux, a dû être annulé à la dernière minute.

Le 22 novembre, l’Association canadienne-française de Regina ACFR avait loué un local de l’école à un organisme qui voulait y tenir l’événement Snow and Glow, mais cet événement a été mal reçu par la communauté, au moment où la Saskatchewan était aux prises avec la quatrième vague de COVID-19.

Lorsque l’on a eu vent de ça [évènement] par des gens de la communauté qui avaient des inquiétudes au sujet de ce genre d’activités, on a eu une réunion d’urgence pour prendre une décision et la décision a été prise d’annuler cette location , explique André Lapointe.

Par la suite il y a eu une suspension temporaire du contrat de location d’espaces entre le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) et l’organisme.

On a eu à réviser nos politiques de location des locaux avec le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) pour s’assurer que tout le monde allait être en sécurité, explique André Lapointe. Tout ça naturellement dû à la COVID-19.

D’ailleurs, ajoute-t-il, nous sommes encore en négociation avec le Conseil des écoles fransaskoises CEF pour changer ou modifier quelques points de l’entente.

Il ajoute que suite à la suspension du directeur de l’Association canadienne-française de Regina ACFR Jacques Désiré Hiack, survenue en novembre, les procédures d'embauche sont entamées pour trouver un nouveau directeur.

Changement de nom

L’Association canadienne-française de Regina ACFR a également, pour la deuxième année de suite, tenté de modifier son nom pour en retirer le terme canadienne-française . La tentative a été infructueuse.

Le président du conseil d'administration de l'Association canadienne-française de Regina ACFR indique que le vote n’a pas été concluant parce qu’on avait besoin de 66 % de votes pour le changement de nom .

Il assure que la décision sera prise au courant de l’année 2022.

Nous sommes en train d’essayer de trouver un temps propice pour faire une AGA pour prendre cette décision-là et prendre un vote.

Deux choix de noms sont proposés : Association communautaire francophone de Regina ou Association communautaire fransaskoise de Regina.

En faire plus en 2022

« On va essayer d’être mieux préparé pour l’année 2022. » — Une citation de André Lapointe, président du conseil d'administration de l' Association canadienne-française de Regina ACFR

M. Lapointe dit vouloir rester positif lorsqu’il parle du bilan des activités de l’Association canadienne-française de Regina ACFR en 2021.

On a eu quelques activités avec plus ou moins de participation. On espère juste pouvoir faire plus , dit-il.