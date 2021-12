Le nombre de plateformes en ligne permettant de regarder des séries a habitué le public à tout voir en un claquement de doigts. Or les séries d’antan, diffusées avant l’avènement du numérique, sont souvent difficiles à trouver. Si l’envie vous prend de revoir Lance et compte, Diva, Les filles de Caleb, Bunker, le cirque, Les poupées russes ou La vie, la vie, vous réaliserez bien vite qu’elles sont introuvables, ou presque.

Certes, certaines se trouvent toutefois en ligne, en rediffusion à la télévision (voyez la liste en milieu de texte) ou alors en format DVD dans les bibliothèques. C’est la gestion des différents droits d’auteur qui explique cette carence.

C’est un problème pour les nostalgiques, mais aussi pour le patrimoine. La télévision fait partie de notre patrimoine, et on a tendance à l’oublier. Je trouve ça dommage; ça se perd. Je suis toujours étonné de ça, car il y a un travail incroyable du côté du cinéma avec Éléphant pour remastériser [rematricer] les anciens films québécois , dit le chroniqueur télé du Soleil, Richard Therrien, qui gère aussi la plateforme Qui joue qui  (Nouvelle fenêtre) .

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

C’est un patrimoine en mouvance. Notre culture télévisuelle a commencé dans les années 50 et elle est encore très vivante aujourd’hui. J’entends les gens qui me parlent de leur série culte des années 60, mais je pense qu’ils aiment ce qui se fait aujourd’hui , souligne la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul.

Pourquoi est-il si difficile de trouver les séries d’antan?

Qu’il s’agisse de séries américaines, françaises ou québécoises, les regarder légalement en ligne n’est pas simple. C’est une question de respect du droit d’auteur. Il faut que les gens comprennent qu’on ne peut pas juste prendre ces séries et les mettre sur le web. Il faut payer les droits à tout le monde, comme pour toutes les séries , explique la directrice principale d’ICI Tou.tv, Christiane Asselin.

Si on regarde La petite vie [ou toute autre série] piratée sur Internet, aucun argent n’est remis aux artistes ni aux producteurs , ajoute Paulina Abarca-Cantin, du Fonds des médias du Canada, qui s’occupe de la chaîne YouTube Encore+, créée en 2017 pour mettre de l’avant les séries télévisées canadiennes d’antan, en anglais comme en français.

Pôpa (Claude Meunier) et Môman (Serge Thériault) dans la série télévisée La petite vie Photo : Avanti Ciné Vidéo/Michel Tremblay

Lorsque l’envie de diffuser une série se présente, il faut donc trouver qui possède les droits, puis les libérer avec l’ensemble des comédiennes et comédiens, des scénaristes, etc. C’est souvent un vrai travail de détective , illustre Paulina Abarca-Cantin.

Simon Dupuis, directeur des acquisitions pour Radio-Canada, explique l’ensemble du processus : Il y a l’ayant droit de la série. Si le producteur est décédé ou qu’il a pris sa retraite, à qui a-t-il cédé ses droits? Ensuite, il y a trois autres couches. Les droits musicaux sont libérés pour un nombre d’années X. Il faut faire la même recherche, trouver l’ayant droit et négocier. Parfois, des compositeurs ne veulent plus céder les droits, donc ça s’arrête à ce moment-là. Il y a aussi des images d’archives associées à certaines séries, puis les droits des membres de l’Union des artistes (UDA).

Il ne faut pas oublier un aspect technique qui empêche ces séries d’être facilement accessibles. Certaines se trouvent en format VHS. Ça demanderait énormément de travail technique pour les transférer sur d’autres fichiers. Rien n’est impossible, mais ce sont des coûts supplémentaires , fait remarquer Christiane Asselin.

Dans le temps, on enregistrait les émissions avec des cassettes VHS. Photo : getty images/istockphoto / Aliaksandr Litviniuk

Et pourquoi certaines séries sont-elles diffusées à la télévision et non en ligne? C’est qu’il y a une différence de coûts. Que ce soit les chaînes spécialisées, la télévision généraliste ou une plateforme, ce sont des redevances différentes. Plus il y a de plateformes et de chaînes, plus il y a de coûts associés à ça , précise Simon Dupuis.

Les droits de diffusion d’une série (ancienne ou récente), tant à la télévision que sur une plateforme, sont achetés pour un certain nombre d’années. Même chose pour des séries plus anciennes sur ICI ARTV. Le temps d’une paix, on l’achète pour un nombre d’années et on la renouvelle, car les gens en redemandent , ajoute Simon Dupuis.

C’est pour cette raison qu’à un moment donné, certaines séries disparaissent des plateformes en ligne.

Les gens veulent-ils vraiment revoir les vieilles séries?

Quels sont donc les critères des plateformes et des différentes chaînes de télévision lorsqu’elles choisissent de diffuser une série d’antan? Ce n’est pas compliqué : c’est la demande. Les gens doivent savoir qu’ils ont quand même un certain pouvoir , explique Richard Therrien.

Les comédiennes Michelle Rossignol, Luce Guilbeault, Andrée Boucher et Louise Rémy dans « Des dames de coeur ». Photo : ICI ARTV

Il ajoute que les séries d’époque vieillissent mieux, car elles sont plus intemporelles.

« Dans notre mémoire, il y a des séries qu’on a adorées, mais quand tu les revois, ça n’a pas toujours bien vieilli. Quand on regarde Des dames de cœur, les coiffures, les épaulettes… la mode des années 80 te saute aux yeux, mais j’ai trouvé intéressant de la revoir, ne serait-ce que sociologiquement. C’était comme un Polaroid des femmes dans la quarantaine qui s’émancipaient. On l’a oublié; pourtant, ça ne fait pas si longtemps. » — Une citation de Richard Therrien

Paulina Abarca-Cantin a remarqué une grande nostalgie ambiante en ce moment : Ça évoque des émotions fortes de revenir sur les séries que nous avons aimées durant notre enfance ou ayant marqué nos vies.

Les diffuseurs ont donc des choix à faire parmi les nombreuses séries qui pourraient revivre. On dit que Netflix a beaucoup de séries nostalgiques, mais pas toutes. Il y en a quelques-unes… On essaie de faire des choix qui vont joindre le public le plus large possible. [...] Si on pouvait toutes les offrir, c’est sûr que je ferais un coin nostalgie. Il reste qu’on a une réalité financière, et on met déjà beaucoup d’énergie à en offrir le plus possible , soutient Christiane Asselin.

Cette dernière ajoute que toutes les séries d’antan ne sont pas aussi populaires qu’il y a lieu de croire quand elles sont offertes en ligne et que les gens apprécient beaucoup les nouveautés.

D’ailleurs, une série souvent citée par les personnes nostalgiques, La vie, la vie (de Patrice Sauvé), a été offerte sur ICI ARTV. Radio-Canada n’est pas juste là pour les cotes d’écoute; on a un mandat très large. La vie, la vie n’est pas l’émission numéro un de la chaîne, mais c’est bien qu’elle y soit , indique Dany Meloul.

Les comédiens et comédiennes Vincent Graton, Patrick Labbé, Julie McClemens, Macha Limonchik, et Normand Daneau dans « La vie, la vie ». Photo : Radio-Canada

Les séries d’antan qu’il est possible de revoir

À la télévision Deux chaînes québécoises se spécialisent dans la rediffusion de séries : Prise 2 et ICI ARTV. Cependant, il faut avoir un abonnement au câble et regarder les émissions au moment de leur diffusion. Elles ne se trouvent pas en ligne. ICI ARTV Cormoran (2 épisodes chaque lundi, mardi et mercredi, de 17 h à 19 h)

Du tac au tac (2 épisodes chaque jeudi, de 19 h à 20 h)

La petite patrie (2 épisodes chaque mercredi, de 19 h à 20 h)

Des dames de cœur (2 épisodes chaque jeudi et vendredi, de 17 h à 19 h)

Métro boulot dodo (2 épisodes chaque jeudi, de 19 h à 20 h)

Omertà, la loi du silence, saisons 2 et 3 à partir du 11 janvier (2 épisodes chaque mardi, de 20 h à 22 h) Prise 2 Les beaux malaises, saison 3 (à partir du 17 janvier, à 19 h 30)

Les Boys, saison 4 (à partir du 24 janvier, à 21 h 30)

Catherine, saison 4 (à partir du 4 avril, à 19 h 30)

Patrice Robitaille, Pierre-François Legendre, François Létourneau, Rémi-Pierre Paquin dans une scène de la série « Les invincibles » Photo : Radio-Canada

Roy Dupuis et Macha Grenon dans la série « Scoop »

En ligne

Les bibliothèques à la rescousse

Finalement, si vous n’avez pas le câble ni aucun abonnement à une plateforme en ligne, il ne reste plus qu’à espérer que vous ayez gardé un lecteur DVD, car il y a moyen d’emprunter de nombreuses séries dans ce format à la bibliothèque. Toutefois, gardez en tête que certaines sont impossibles à trouver, comme Les poupées russes ou Bunker, le cirque.

À une certaine époque, on lançait les séries en DVD, mais c’est plus rare pour des téléromans comme Les poupées russes, car il y avait beaucoup d’épisodes. On ne lance à peu près plus de DVD, donc si ce n’est pas en ligne, ce n’est nulle part , résume Richard Therrien.

Certaines séries ne se trouvent que partiellement dans ce format; seules les saisons 4 à 7 d’Annie et ses hommes sont offertes, par exemple.

Néanmoins, Richard Therrien se demande si les gens seraient prêts à payer un montant par mois pour avoir accès à d’anciennes séries. Je pense que beaucoup diraient oui. Est-ce que ça pourrait être une manière de financer ça?