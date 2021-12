Bas-Saint-Laurent : bientôt davantage de lits dédiés aux personnes atteintes de COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) CISSS) du Bas-Saint-Laurent planifie une augmentation de sa capacité d'hospitalisation pour les personnes atteintes de la COVID-19.

Des 17 lits actuellement dédiés aux patients atteints de la COVID-19 sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, 10 sont occupés en date de jeudi. Deux de ces patients séjournent aux soins intensifs.

Un de ces lits est d'ailleurs occupé par un patient en provenance de Chaudière-Appalaches.

C'est le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui a demandé au Bas-Saint-Laurent de soutenir le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches, en raison d'un débordement hospitalier relatif aux patients infectés par la maladie dans cette région.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches a toutefois indiqué par courriel à Radio-Canada que les consignes du Ministère de la santé et des services sociaux MSSS évoluent rapidement.

Le réseau régional de la santé ajoute que depuis mercredi en fin d'après-midi, il n'y a plus de transferts de patients vers d'autres régions pour préserver la capacité hospitalière des autres régions, qui diminue aussi de leur côté et pour éviter d'avoir à transférer des usagers dans des régions encore plus éloignées .

Du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, on précise néanmoins que les transferts entre hôpitaux demeurent possibles, mais de façon exceptionnelle, lorsqu'un établissement a tout mis en œuvre avant de demander le soutien d'une autre région .

Travailleurs de la santé retirés du milieu

De nombreux travailleurs de la santé sont retirés du travail actuellement dans l'Est-du-Québec, soit parce qu'ils sont infectés par la COVID-19, soit par mesure préventive.

Au Bas-Saint Laurent, 255 employés sont actuellement à la maison. La décision du ministre Christian Dubé de faire revenir certains d'entre eux au travail sous certaines conditions fait d'ailleurs beaucoup réagir.

« S'ils sont malades, c'est chez eux qu'ils vont guérir et c'est chez eux que ça va mieux aller pour qu'ils rentrent travailler [...]. » — Une citation de Johanne Campagna, présidente de la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique

La présidente de la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) pour le Bas-Saint-Laurent, Johanne Campagna, demande qu'on donne du répit aux travailleurs de la santé.

Johanne Campagna (à gauche), photographiée lors d'une conférence de presse (archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

En plus de donner le risque de les propager à d'autres, ça fait un an et demi que ça dure. Laissez-les tranquille, c'est assez , lance-t-elle.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs