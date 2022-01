À mon souhait viscéral de formuler des engagements pour le Nouvel An, se mêle le sentiment que je reste à la merci d’une crise sanitaire qui n'en finit pas d’en finir.

Il y a quelques mois encore, je pensais que les hauts et bas de la pandémie de COVID-19 seraient bientôt chose du passé.

La réalité à laquelle nous sommes confrontés, ces derniers jours, indique le contraire, car des cas du variant Omicron surgissent un peu partout.

Il semble bien que nous allions voguer au gré des vagues de contaminations pour au moins quelques mois encore.

Ce yo-yo, qui dure depuis deux ans, rend ardue notre capacité à décider quoi faire de notre temps et des mois qui viennent.

Je le sens en regardant ce qui s’annonce pour la suite de l’année scolaire, pour le travail, pour la socialisation et pour le sport.

Comme d’autres, qu’on le veuille ou non, ma famille doit à nouveau réorganiser son espace pour un possible retour au télétravail et à l’apprentissage en ligne.

La multiplication des cas de COVID-19 va continuer d’alimenter mes lamentations et d'exposer mes propres incertitudes.

J’entendrai encore ces autorités qui tentent de nous convaincre, à tort ou à raison, qu’elles ont la situation en main.

Je doute, dans ces conditions, d'être capable d’envisager un projet d’envergure à court ou à moyen terme, sans parler de résolutions. Quoi que je veuille, l’horizon de l’année qui s’ouvre sera inch Allah.

S’en remettre au destin ne veut pas pour autant dire capituler ni se priver d’ambition. Il s'agit davantage d'une posture de modestie.

Pour moi, cela ne signifie pas renoncer à vouloir réaliser des choses, mais plutôt accepter qu’elles puissent ne pas se réaliser à mes conditions.

Si 2022 est vraiment une année inch Allah pour moi, je ne perds pas espoir qu’un mieux soit toujours possible.

Bonne et heureuse année à tous!