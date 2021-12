Pro ou anti-vaccins, complotistes ou pas, pro ou anti-laïcité, caquistes, péquistes, solidaires ou libéraux, on met nos différences de côté et on se fait une grosse accolade collective , lance-t-il d'emblée.

En entrevue à l'émission d'Est en Est jeudi, Daniel Boucher raconte qu'Il a décidé d’organiser cet événement un peu à la dernière minute.

Avec les plus récentes mesures sanitaires, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d’offrir un spectacle en ligne comme on l'avait déjà fait , raconte-t-il.

J’ai sondé les membres de ma page Facebook le 21 décembre pour savoir s'ils étaient intéressés à un nouveau spectacle virtuel et ç’a été concluant.

Daniel Boucher à l'écran, en direct de chez lui pour parler de son projet de spectacle Photo : Radio-Canada

Il promet de travailler un peu son toupet pour être prêt à offrir l’essentiel de ses succès. Sa prestation devrait aussi comprendre au moins une nouvelle tune, peut-être deux, peut-être aussi des demandes spéciales, selon l’ambiance, précise-t-il.

Daniel Boucher reconnaît que l’énergie d’un spectacle virtuel n’est pas la même que celle d’un événement organisé devant une foule, mais son expérience avec Les Jeudis de chez nous à chez vous, et les commentaires récoltés par la suite, l’incitent à croire que l’énergie passe tout de même.

La magie est arrivée pareil, observe-t-il. Y’a des gens qui avaient décoré leur salon, il y en a qui dansaient. Des gens nous ont écrit pour dire que le show leur avait fait du bien.

« C’est une expérience différente. Si tu acceptes ça, tu peux en profiter. La seule chose qu’on sait, c'est qu’il peut arriver n’importe quoi. » — Une citation de Daniel Boucher, auteur-compositeur et interprète

Les billets sont disponibles sur le site Web de l'artiste, intitulé Boucane en direct. Daniel Boucher demande aux détenteurs de billets de ne pas partager le lien d’accès puisque les places sont limitées.

Avec la collaboration de Perrine Bullant