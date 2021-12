Éclosions de cas de COVID-19 à Lauberivière

Avec 978 nouveaux cas en 24 heures dans la Capitale-Nationale, pas surprenant que la transmission atteigne aussi le réseau communautaire et les itinérants.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale n’a pas encore confirmé le nombre de cas précis associés à cette éclosion.

Depuis quelques jours, nous en avons assez pour dire que c’est une éclosion , mentionne de son côté Éric Boulay, directeur général de Lauberivière, qui s'en remet à la santé publique pour la divulgation du nombre de personnes atteintes.

« On était chanceux depuis le début de la pandémie, mais là, c’est vraiment une transmission communautaire qui touche tout le monde, donc on n’est pas épargné. » — Une citation de Éric Boulay

Pas de bris de services

Le directeur général assure que pour le moment, la situation n’occasionne pas de bris de services.

Des employés qui sont infectés sont isolés depuis quelques jours déjà, donc ils vont revenir. Je compte sur leur retour pour maintenir les services , mentionne-t-il.

Éric Boulay, directeur général de Lauberivière Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Les itinérants qui ont la COVID-19 avec symptômes sont transférés dans d'autres centres du CIUSSS.

En avril 2020, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS avait ouvert des espaces pour les accueillir, entre autres dans les locaux de l’Armée du Salut sur la côte du Palais.

Augmentation des mesures

Depuis le début de la crise, on suit la situation avec le CIUSSS, on écoute les consignes. En ce moment, on fait déjà un filtre à l’entrée quand on accueille les usages. Les employés portent des jaquettes de protection , souligne Éric Boulay.

Rappelons que de par leur situation, les personnes itinérantes n’ont pas à présenter de passeport vaccinal lorsqu’elles fréquentent des lieux où il est exigé.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc