Le retour à l’école repoussé au 5 janvier

C'est ce qu'a confirmé le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste de la province, lors d'un point de presse, jeudi après-midi. Il a aussi annoncé plusieurs changements aux consignes sanitaires générales.

Bien des écoles devaient rouvrir dès lundi.

Le Dr Moore espère que ces quelques jours de délai permettront aux gens concernés de mieux se préparer au retour à l'école après le temps des Fêtes.

Il a ajouté que 3000 filtres HEPA supplémentaires seront installés dans les écoles d'ici-là afin d'offrir une meilleure qualité de l'air. 70 000 de ces filtres y sont déjà. De plus, des masques N95 seront distribués au personnel des écoles.

Le Dr Moore a aussi confirmé que l'outil d'auto-évaluation à la maison pour les parents et les élèves a été mis à jour et que des symptômes liés au variant Omicron y ont été ajoutés.

De plus, les Ontariens en général ne sont plus éligibles à subir des tests PCR de dépistage de la COVID-19. Ceux-ci sont réservés à certaines populations à très haut risque .

Capacité restreinte

Le Dr Moore impose d'ailleurs de nouvelles restrictions sanitaires aux salles de concert, aux théâtres et aux arénas : ceux-ci ne pourront accueillir plus de 50 % de leur capacité normale et un maximum de 1000 personnes. Ces restrictions seront en vigueur dès vendredi matin.

Il y a 13 807 nouvelles infections à la COVID-19 en Ontario jeudi, un record quotidien depuis le début de la pandémie.

Panique d'incompétent

Le Parti libéral de l'Ontario n'a pas tardé à réagir à l'annonce de jeudi après-midi.

Le délai de deux jours, [annoncé à la] dernière minute de Doug Ford ne fera rien pour assurer la sécurité de nos enfants , a déclaré le chef du parti, Steven Del Duca, dans un communiqué. Les libéraux de l'Ontario ont demandé le déploiement urgent de filtres HEPA et de masques de haute qualité dans les salles de classe il y a près de deux mois, mais Doug Ford a refusé de le faire au moment où cela importait le plus. J'ai l'impression que le gouvernement Ford est parti en vacances au même moment où Omicron explosait.

Les étudiants et les parents méritent tellement mieux que la panique d'incompétent de Doug Ford , a ajouté M. Del Duca. Sa réponse imprudente à la cinquième vague perturbe une autre année scolaire et nous met tous en danger.