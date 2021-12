La dose de rappel offerte aux 30 ans et plus dès lundi en Nouvelle-Écosse

Une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 sera offerte aux résidents de la Nouvelle-Écosse âgés de 30 ans et plus à compter du lundi 3 janvier, a indiqué jeudi le premier ministre de la province.

Les rendez-vous n’étaient jusqu’ici ouverts qu’aux personnes de 50 ans et plus.

Les 30 ans et plus pourront recevoir cette dose de rappel, souvent appelée booster, s’ils sont pleinement vaccinés depuis au moins 168 jours, c’est-à-dire que 24 semaines (environ 5 mois et demi) se sont écoulées depuis leur deuxième dose.

Puisque la Nouvelle-Écosse met à présent l’accent sur les doses de rappel , le premier ministre Tim Houston a promis l’ouverture rapide de nouvelles cliniques pour administrer ces doses.

Il a lancé un appel aux bénévoles et au personnel médical à la retraite, car plus de personnel est nécessaire pour mener à bien cet effort.

La régie de la santé en Nouvelle-Écosse fait de plus face à un manque temporaire de travailleurs, puisqu’environ 600 d’entre eux sont toujours en quarantaine, car ils ont la COVID ou sont des contacts proches d’une personne qui l’a contracté.

511 nouveaux cas

Jeudi, la province a annoncé la découverte de 511 nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures.

Malgré 7500 nouveaux cas dépistés ces deux dernières semaines, il n’y a que 25 personnes atteintes de COVID-19 qui sont hospitalisées en Nouvelle-Écosse, dont trois aux soins intensifs.

La province estime qu’il y a 5106 cas actifs dans la province.

« Comme ailleurs, nous constatons que nous n’avons pas avec Omicron les niveaux d’hospitalisations et de maladie grave observés avec les autres variants. » — Une citation de Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Le premier ministre Tim Houston (droite) et le Dr Robert Strang (gauche), médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le 18 août 2021. Photo : Len Wagg / Communications Nouvelle-Écosse

Éclosions dans des hôpitaux et des foyers de soins

Le ministère de la Santé déclare jeudi de nouvelles éclosions de COVID-19 dans des centres de soins de longue durée et dans des hôpitaux.

À South Berwick, notamment, deux résidents du foyer pour personnes âgées New Vision ont été déclarés positifs et l’un d’entre eux a dû être hospitalisé.