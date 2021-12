Nouveau record de 169 cas de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard annonce jeudi le dépistage de la COVID-19 chez 169 personnes de plus pour un total de 680 cas actifs à l’heure actuelle connus des autorités médicales. C’est le plus grand nombre de nouveaux cas annoncés en une journée dans la province jusqu’à présent.

Plus de la moitié des cas répertoriés dans la province depuis le début de la pandémie ont été dépistés au cours de la dernière semaine, a souligné la médecin hygiéniste en chef, Heather Morrison, durant une conférence de presse donnée jeudi.

Trois personnes atteintes de la COVID-19 reposent à l’hôpital, mais non aux soins intensifs. Cinq autres personnes qui étaient à l’hôpital pour d’autres raisons ont contracté la COVID-19 aussi, indique la Dre Morrison.

Heureusement, dit-elle, les symptômes sont légers ou modérés chez la majorité des personnes atteintes. Elle souligne que le taux élevé de vaccination et les mesures sanitaires en vigueur semblent protéger la population contre les complications graves de la COVID-19.

Au 29 décembre, précise la Dre Morrison, 95,4 % des gens admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 92.2 % ont reçu deux doses. Plus de 18 000 personnes admissibles en ont reçu une troisième.

5000 personnes en isolement

Des personnes atteintes se trouvent dans toutes les régions de la province. Environ 5000 personnes sont en isolement. La Dre Morrison les remercie de respecter cette consigne qui est cruciale, dit-elle, pour réduire la contagion.

De l'aide pour les personnes isolées Toute personne qui doit s’isoler et qui a de la difficulté à obtenir des produits alimentaires ou d'autres fournitures essentielles peut appeler au 211 pour obtenir de l’aide, a indiqué le premier ministre Dennis King.

Les autorités ne dressent plus de liste des lieux d’exposition afin de concentrer leurs efforts sur la recherche des contacts rapprochés. Selon La Dre Morrison, tous les lieux publics doivent être considérés comme étant des lieux d’exposition potentielle au virus.

Elle rappelle aux gens de réduire les risques en public en portant un masque à trois couches, en gardant une distance d’au moins 2 mètres les uns des autres, en se lavant fréquemment les mains et en restant à la maison quand on se sent malade. Elle demande aussi aux gens de réduire autant que possible les rassemblements à l’occasion du jour de l’An.

Maintenir les services essentiels

Le premier ministre Dennis King a indiqué durant la même conférence de presse qu’il faut s’attendre à plus de cas et à plus de travailleurs qui doivent s’isoler.

Le gouvernement, a-t-il expliqué, veut faire en sorte que les services essentiels à la population soient maintenus. Chaque ministère a reçu la directive de réviser son plan en la matière pour que des employés puissent être réaffectés au besoin afin d’assurer les services essentiels.

Tous les employés du gouvernement qui peuvent travailler à distance vont continuer de le faire, a-t-il indiqué.

La province s’attend à recevoir du gouvernement fédéral 300 000 trousses de dépistage rapide en janvier et 300 000 de plus d’un fournisseur du secteur privé, a ajouté le premier ministre King.