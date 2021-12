Épuisés, les restaurateurs albertains font face à une nouvelle vague de COVID-19

Sylvia Cheverie possède le restaurant Chartier à Beaumont, au sud d’Edmonton. Avec la propagation de la COVID-19 parmi ses employés et ses clients, la restauratrice est contrainte de fermer sa salle à manger.

Nous avons une petite équipe et un menu compliqué , dit-elle. Le fait de perdre six membres de l’équipe parce qu’ils ont des symptômes a des conséquences.

Si elle a réussi à s'ajuster aux règles sanitaires et à l'incertitude de l'industrie pendant les 22 premiers mois de la pandémie, l’arrivée du variant Omicron chamboule tout.

On ne peut pas faire rouler un restaurant de la maison , explique-t-elle, découragée, même si son équipe continue de faire des commandes à emporter.

Ces jours-ci, des restaurateurs comme Sylvia Cheverie doivent aussi composer avec de l’épuisement.

Ce qu’on entend c’est que les restaurateurs ont besoin de repos , explique James Rilett, vice-présidente de Restaurants Canada. D'après ses estimations, 15 % des restaurants au Canada ont fermé à cause de la pandémie.

La pandémie a un impact financier, mais surtout, un impact émotionnel sur notre personnel , ajoute Paul Shufelt, propriétaire de Robert Spencer Hospitality, un groupe de plusieurs restaurants.

On voit aussi des conséquences sur les clients et leur niveau d'anxiété quand ils sortent dîner. Depuis l'arrivée du variant Omicron, le propriétaire voit des clients annuler des réservations et des événements à la dernière minute.

Darren McGeown, propriétaire de la brasserie Arcadia, à Edmonton, sent aussi cette hésitation à sortir chez ses clients. Il s’attend à des semaines plus difficiles dans le prochain mois.

Tout le monde semble être un peu distant à l'idée de sortir en ce moment , a-t-il déclaré.

J'ai l'impression que nous allons être dans une mauvaise passe, ici, pendant quelques semaines, et j'espère que nous pourrons surmonter cela.

Avec des informations de Anusha Kav