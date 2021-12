COVID-19 dans des prisons en Atlantique : militants et syndicats s’inquiètent

Des militants et des syndicats en Atlantique se préoccupent des expositions à la COVID-19 dans des centres correctionnels en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Au moins huit détenues ont contracté la COVID-19 à l’Établissement Nova pour femmes, à Truro, le week-end dernier. Au moins deux détenus au Centre correctionnel régional de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, sont atteints de la maladie, selon le Syndicat canadien de la fonction publique.

En raison des expositions dans ces établissements correctionnels, la Société Elizabeth Fry de Terre-Neuve-et-Labrador demande la libération de détenus pour réduire la population des centres correctionnels et minimiser les risques d’éclosion.

Ce qu’on lui demande est d’abord de libérer les contrevenants non violents et les personnes mises en détention provisoire , explique Michelle Gushue, directrice générale de la section provinciale de la société, un organisme qui veille au respect des droits des détenues.

Je connais une Terre-Neuvienne qui devait sortir de prison [mercredi à Truro] et qui ne peut pas être libérée parce que tout le monde est en isolement , déplore-t-elle.

Elle ne pourra pas non plus prendre l’avion parce qu’elle est un contact d’un cas de COVID-19. On attend les résultats de son test de dépistage. Si cela arrive dans une grande institution fédérale, où ils peuvent assurer l’éloignement physique, que se passerait-il dans nos établissements provinciaux?

Manque de personnel, des infrastructures déficientes

Au Nouveau-Brunswick, Chris Curran, président de la section 1251 du Syndicat canadien de la fonction publique, souligne les inquiétudes des 550 agents correctionnels qu’il représente.

« Il nous manque du personnel, il y a beaucoup de stress et je suis convaincu, comme dans d’autres secteurs, qu’il y a des gestionnaires et des travailleurs qui prennent des décisions qui pourraient mettre les gens à risque. » — Une citation de Chris Curran, président, section 1251 du SCFP

Le syndicaliste indique qu’au début de la pandémie, le nombre de personnes en détention provisoire, c’est-à-dire des détenus en attente d’être jugés, a diminué pour réduire la population des centres correctionnels.

Quand la situation s'est améliorée, le nombre de personnes en détention provisoire a grimpé en conséquence , explique-t-il.

Michelle Gushue rappelle que le variant Omicron de la COVID-19 se propage plus rapidement et que les cellules sont des espaces avec une porte barrée. Il n'y a pas de ventilation et c’est fort probable que vous la partagiez avec une autre personne .

Jerry Earle, président du syndicat NAPE, qui représente environ 280 agents correctionnels à Terre-Neuve-et-Labrador, souligne la surpopulation des centres correctionnels de Clarenville et de Happy Valley-Goose Bay, mais surtout l’état du pénitencier de Saint-Jean, à Terre-Neuve, construit en 1859.

« Dans certains secteurs, il n’y a pas de ventilation. [...] On demande qu’il soit remplacé depuis maintenant 5 ou 10 ans. Pour la santé et la sécurité des détenus et du personnel, ainsi que pour la programmation, l’édifice est déficient. » — Une citation de Jerry Earle, président du syndicat NAPE

Michelle Gushue ajoute que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a accordé une libération conditionnelle à 65 détenus l’an dernier, en espérant réduire la population des prisons. En fin de compte, seulement deux d’entre eux ont récidivé.

Ils ont eu accès à des services dans la communauté et l’initiative a connu beaucoup de succès , soutient-elle.

Des tests rapides pour les agents correctionnels?

À l’échelle nationale, 17 détenus sont atteints de la COVID-19 dans des institutions carcérales fédérales, selon des données publiées la semaine dernière. Environ 1700 détenus ont contracté le virus et six ont succombé à la maladie.

À l’Établissement Nova pour femmes, à Truro, les employés doivent désormais passer un test rapide et fournir un résultat négatif avant d’entrer. Mais ce n’est pas le cas pour plusieurs agents correctionnels en Atlantique, dont les employés des centres correctionnels à Terre-Neuve-et-Labrador et les membres du syndicat de Chris Curran.

Dans une lettre envoyée  (Nouvelle fenêtre) au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le 22 décembre dernier, la Société Elizabeth Fry demande que tous les agents correctionnels passent quotidiennement un test rapide et que la vaccination des détenus soit priorisée par le gouvernement provincial.

Dans une lettre datée du 23 décembre, le ministre provincial de la Justice de Terre-Neuve-et-Labrador, John Hogan, assure que toutes les mesures appropriées sont prises pour protéger la sécurité de tous les individus dans les établissements de la province .

Le ministre ajoute que le gouvernement organise des séances de vaccination dans tous les centres correctionnels de la province et que les libérations conditionnelles sont évaluées au cas par cas à l'aide de mesures d'évaluation des risques .

Nous suivons les mêmes protocoles sanitaires depuis le début

Au Nouveau-Brunswick, Chris Curran soutient que les règles sanitaires dans les centres correctionnels provinciaux sont très sévères et que nous suivons les mêmes protocoles sanitaires depuis le début de la pandémie .

Dès leur arrivée, les détenus dans les centres correctionnels néo-brunswickois sont dépistés et mis en isolement pendant cinq jours. Après leur quarantaine, ils doivent recevoir deux résultats négatifs avant d’intégrer la prison. Les visiteurs sont strictement interdits.