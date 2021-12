COVID-19 : la Première Nation de Bearskin déclare l’état d’urgence

Seuls les déplacements essentiels à l’extérieur de la communauté sont autorisés, et les dirigeants demandent aux résidents de ne quitter leurs maisons que pour se rendre à l’épicerie ou pour faire d’autres courses essentielles.

Dans la déclaration d’état d’urgence faite mercredi pendant la journée, la communauté de 400 membres et située à 600 km au nord de Thunder Bay faisait état de 24 cas positifs dans 10 foyers.

Mais tard mercredi soir dans une publication sur Facebook, le chef de la Première Nation, Lefty Kamenawatamin, a dressé un bilan de 39 cas de COVID-19 dans 23 foyers. Il dit s’attendre à davantage de résultats de dépistage positifs.

Toutes les personnes infectées sont en isolement dans leurs maisons jusqu’à nouvel ordre , peut-on lire dans la déclaration.

La Première Nation de Bearskin Lake demande davantage de soutien, l’accès à plus d’équipement de protection personnelle, des ressources financières, et du personnel médical et au cours des prochains jours et semaines afin de gérer la crise.

Mercredi, la communauté ne comptait que deux infirmières.

Elles sont épuisées étant donné le nombre de tests de COVID-19 qu’elles doivent effectuer et elles ont besoin de soutien infirmier immédiat afin de continuer à fournir des soins dans la communauté , est-il écrit dans la déclaration.

Sut Twitter, le ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, Greg Rickford, a indiqué avoir pris contact avec les dirigeants de la Première Nation.

Nous continuerons de travailler avec nos partenaires autochtones et avec le gouvernement fédéral pour fournir à [la Première Nation de] Bearskin Lake et aux autres communautés le soutien dont elles ont besoin [...] en ces moments difficiles , écrit-il.

Avec les informations de CBC